۳ احتمال برای استعفای نیکی هیلی؛ از بی پولی تا ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، یورو نیوز در تحلیل خود از چرایی کناره گیری نیکی هیلی می نویسد: استعفای نیکی هیلی از نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد خبری بهت آور بود. از قرار معلوم تا صبح سه‌شنبه نه دونالد ترامپ، نه مایک پمپئو و نه جان بولتون، خبری از تصمیم هیلی نداشتند.

بسیاری از تحلیلگران و روزنامه نگاران آمریکایی سه فرضیه را به‌عنوان دلیل این استعفا مطرح کرده اند.

۱- «پمپئو و بولتون نیکی هیلی را به حاشیه رانده بودند»

نیکی هیلی در شروع کار به‌ عنوان نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، یعنی وقتی که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بود، احتمالا راست‌گراترین، آرمان‌گراترین و در عین حال ایدئولوژیک ترین عنصر سیاست خارجی رئیس جمهوری بود که با شعار «آمریکا مقدم است» کار خود را آغاز کرده بود.

هیلی به شدت منتقد سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. برای مثال با حضور در کنار لاشه‌ موشک‌ شلیک شده حوثی‌ها، ایران را متهم به تجهیز حوثی ها به تسلیحات دور برد کرد. وی همچنین منتقد تند سیاست‌های روسیه بود و بارها با واسیلی نبنزیا، نماینده این کشور در سازمان ملل وارد جدال لفظی شد.

سیاست خارجی دولت ترامپ یک سال و نیم بعد با تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران و تلاش برای دفاع از متحدان سنتی ایالات متحده در خاورمیانه، چرخشی جدی کرد. برکناری تیلرسون، انتصاب مایک پمپئو و جان بولتون به عنوان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نئوکان‌ها را به دیپلماسی آمریکا باز گرداند. نیکی هیلی در میان چهره‌های جدی عملا درخشش آرمانگرایانه‌اش را از دست داد و به دیپلماتی معتدل و میانه‌رو بدل شد.

اختلاف میان هیلی و کاخ سفید بر کسی پوشیده نیست. هنگامی که وی در آوریل ۲۰۱۷ از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه صحبت کرد، لری کادلو مشاور اقتصادی دونالد ترامپ گفت که نماینده ایالات متحده در زمان گفتن این حرف «گیج شده است.» نیکی هیلی هم در پاسخ گفت که «هیچ‌وقت گیج نمی‌شود.»

۲- «نیکی هیلی از سر بی‌پولی استعفا کرد»

احتمال بعدی، احتیاج هیلی به پول است. درست یک روز پیش از این کناره گیری پر سر و صدا، یک گروه غیردولتی خواستار پاسخگویی وی درباره استفاده رایگان از جت‌های شخصی شده بود.

اظهارنامه‌های مالیاتی هیلی در سال گذشته نشان می‌دهد که وی بین ۲۵ تا ۸۵ هزار دلار از اعتبار بانکی استفاده کرده است. به‌علاوه نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد بیش از یک میلیون دلار بابت وام خانه به بانک بدهکار است.

هیلی پیش از ورود به سیاست، سابقه حرفه‌ای درخشانی در رده‌های مدیرتی شرکت‌های خصوصی داشته و قطعا می‌تواند با توجه به تجربیاتش درآمد بالاتری در بخش خصوصی داشته باشد.

۳- «نیکی هیلی می‌خواهد برای ریاست جمهوری نامزد شود»

احتمال بعدی، تمایل هیلی برای بازگشت قدرتمندتر به دنیای سیاست است. فرمانده سابق ایالت کارولینای جنوبی البته پیش از هر ناظر و خبرنگاری اعلام کرد که هیچ تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات سال ۲۰۲۰ ندارد و از ترامپ حمایت خواهد کرد.

با این حال، بسیاری معتقدند با توجه به تجربه داخلی و بین‌المللی هیلی، وی احتمالا از بهترین گزینه‌های جمهوریخواهان برای انتخابات سال ۲۰۲۴ خواهد بود. علاوه بر این موارد هیلی از همین حالا، هرگونه مسئولیتی درباره عملکرد «ماجراجویانه» پمپئو-بولتون را از خود سلب می‌کند.