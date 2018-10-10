استقرار گسترده نیروهای عراقی در کمربندی بغداد و شرق الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از استقرار گسترده نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی عراق در منطقه کمربندی بغداد و شرق الانبار درچارچوب عملیات تامین امنیت زائران اربعین امام حسین(ع) خبر دادند.

منابع وابسته به حشد شعبی عراق بیان کردند: نیروهای وابسته به تیپ ۲۷ حشد شعبی مسئولیت امنیت جاده مواصلاتی میان بغداد و الانبار را به عهده دارند و در این راستای اقدام به بازرسی منطقه به منطور برقراری امنیت و مقابله با موارد احتمالی کرده اند.

از سوی دیگر فرماندهی عملیات بصره نیز امروز چهارشنبه از آماده باش نیروهای این فرماندهی به منظور تامین زائران اربعین امام حسین(ع) که عازم کربلا معلی هستند و از این مسیر می گذرند، خبر داد و بیان کرد: تدابیر امنیتی ویژه ای از سوی فرماندهی عملیات بصره به اجرا درآمده و نیروهای امنیتی به شکل گسترده برای تامین امنیت زائران اربعین امام حسین(ع) در داخل این استان تا مرز استانهای مجاور مستقر شده اند.