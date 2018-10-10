نخستین پیش همایش «علوم انسانی وصنعت» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پیش همایش علوم انسانی و صنعت با عنوان «صنعت از نگاه سیاست، حقوق و تاریخ» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

سخنرانان این همایش عبارتند از:

محمد علی حمامی آذری مدرس سابق دانشگاه تهران و مدیر حقوقی اسبق بانک صادرات و پاسارگاد صنعت در حیطه سیاست

بهمن حسینجانی عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری

عبداله قنبرلو عضو هیأت علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل نقش نخبگان سیاسی در توسعه صنعتی

مهندس حمیدرضا وجیه اللهی مدیر عملیات بخش سکوهای نفتی دریایی و مدیر ارشد بخش بازرگانی شمال خلیج فارس شرکت چند ملیتی Stream FLO تأثیر تصمیمات سیاسی بر توسعۀ صنعت نفت کانادا با تأکید بر استان آلبرتا (چشم اندازها و دور نما ها)

فریدون شیرین کام پژوهشگر پژوهشکده تاریخ تحول صنعتی در تاریخ ایران با تأکید بر تجربه شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان

این نشست روز سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت: ۱۳ تا ۱۶ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.