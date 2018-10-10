به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با صدور پیامی به سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از برگزاری موفق رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله(ص) در سراسر کشور قدردانی کرد.

در این پیام آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور (دام عزه)

رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین

سلام علیکم و رحمت الله

برگزاری با شکوه و موفق، شکوهمند و دشمن شکن رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) به استعداد ۷۰۰ هزار نفر و مانور ۳۵ روزه خدمترسانی به مردم شریف که در پرتو خیره کننده رزمایش، کمتر مورد قدرشناسی قرار گرفت، ظرفیت و توان سازماندهی و حضور میدانی فرزندان مخلص و انقلابی ملت بصیر را یک بار دیگر به زیبایی متجلی نمود.

حضور با نشاط و تجدید بیعت جوانان ایثارگر بسیجی در مرحله پایانی این رزمایش با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و فرمایشات حکیمانه، امیدآفرین و عزتبخش معظم‌له در ورزشگاه آزادی، خاطره دیدار تاریخی ۱۰۰ هزار نفره رزمندگان اسلام را در دوران دفاع مقدس زنده کرد و فضای ایران را به عطر جهاد و مقاومت معطر نمود و حجتی شد بر این واقعیت که انقلاب اسلامی پس از چهار دهه، همچنان قدرتمند، پویا و استوار، در مسیر تحقق اهداف عالیه و آرمان های والای امام راحل عظیم الشان(ره) گام بر می‌دارد.

این حضور الهام بخش، در شرایطی که جنگ همه‌جانبه اقتصادی و رسانه‌ای نظام‌ سلطه علیه ملت ایران اوج‌ گرفته، نشان از ناکامی و شکست زود هنگام دشمنان در تضعیف اقتدار و عظمت ایران اسلامی است.

پیام روشن این رزمایش، ادامه مقاومت و آمادگی برای خنثی‌سازی توطئه معاندین داخلی و خارجی بود و زمان‌سنجی، برنامه‌ریزی مناسب، انسجام و هماهنگی در برگزاری مراحل مختلف آن و تلاش همزمان برای خدمتگذاری به محرومین، نمایانگر استمرار تفکر انقلابی و جهادی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین است.

اینجانب به نمایندگی از ائمه محترم جمعه کشور، ضمن تقدیر و تقدیم تبریک به جنابعالی و سایر دست اندرکاران خدوم، آمادگی این نهاد را برای تقویت همکاری ها اعلام نموده و توفیق روز افزونتان را در پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

دعاگوی وجود شریفتان هستم.

محمدجواد حاج‌علی‌اکبری

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه»