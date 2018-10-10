دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در جشنواره مالک اشتر این نیرو که با حضور حجت الاسلام سید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی و دیگر فرماندهان و مسئولین این نیرو برگزار شد گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از ۴۰ سالگی خود است و در یک پیچ تاریخی و بسیار حساس و مهم قرار دارد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم با سرافرازی از پیچ تاریخی عبور کنیم، باید خلاقیت و نوآوری در مقابله با دشمن داشته باشیم.

نصیرزاده با بیان این که دشمن از ابتدای انقلاب اسلامی، همواره به وسیله جنگ تحمیلی، تحریم، توطئه، ترور، تهاجم فرهنگی و... تلاش کرده تا نظام جمهوری اسلامی ایران را نابود کند تصریح کرد: باید هر لحظه آماده نبرد، بیدار و آگاه باشیم، به وضعیت موجود قانع نباشیم و با انگیزه و با تلاش به کار خود ادامه دهیم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در اجتماع بسیجیان در ورزشگاه آزادی تاکید کرد: باید با مقاومت، بصیرت و پیروی از ولایت فقیه و رهنمودهای معظم له تلاش کنیم تا این پیچ تاریخی را سرافرازانه پشت سر بگذاریم.

امیر نصیرزاده با یادآوری بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ با حضرت امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: نیروی هوایی از ابتدای انقلاب تاکنون در تمامی صحنه ها حضور داشته و همواره با نوآوری و ابتکار موجب غافلگیری دشمن شده است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن از طریق فضای مجازی به دنبال ایجاد یاس، ناامیدی و جنگ در جامعه است گفت: به هیچ عنوان نباید احساس نا امیدی کرد چرا که ما از هر لحاظ در وضعیت بسیار خوبی قرار داریم و مهمترین راه موفقیت ما، پیروی از راه شهدا و الگو قرار دادن آن بزرگواران است.

در پایان این مراسم از فرماندهان نمونه سال ۱۳۹۶ نیروی هوایی ارتش تجلیل شد.