نیاز به فرصت بیشتری دارم/ با پیروزی مقابل برق شیراز امیدوار شدیم

فراز فاطمی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: یک مهاجم برای اینکه اعتماد بنفس بازی را پیدا کند باید در کارش تداوم داشته باشد و فرصت بازی پیدا کند. من نیز کافیست چند بار در ترکیب ثابت تیم قرار گیرم و پس از آن می توانم توانایی خود را به اثبات برسانم و دنیزلی را متقاعد سازم که می توانم مهره ای مثمرثمر در خط حمله پرسپولیس باشم.

وی ادامه داد: در فصل جاری حدود 120 دقیقه برای پرسپولیس بازی کرده ام و 2 گل نیز به ثمر رسانده ام. با این شرایط گمان نمی کنم عملکرد بدی در تیم پرسپولیس داشته باشم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خوشحالی از گلزنی در دیدار برابر برق شیراز اذعان داشت: بازی خوبی را برابر برق شیراز به نمایش گذاشتیم. در نیمه اول برتر از حریف بودیم ومی توانستیم بیش از 2 گل به ثمر رسانیم. اما با شروع نیمه دوم برق شیراز بازی را در دست گرفت و چند شانس گلزنی را نیز از دست داد.

وی افزود: با تعویض های درستی که دنیزلی انجام داد به جریان بازی بازگشتیم و در نهایت توانستیم با استفاده از موقعیتها نتیجه را از آن خود کرده و یک پیروزی تاثیر گذاربه دست آوریم.

فاطمی اذعان داشت: من همیشه سعی می کنم از توپهای برگشتی که در محوطه جریمه نصیبم می شود به نحو احسن استفاده ببرم. در این بازی نیز چنین موقعیتی نصیبم شد و توانستم دروازه برق شیراز را باز کنم. خوشحالم از اینکه با گل من پرسپولیس برنده شد و شادی بیشتر من از آن جهت است که هوادارن پرسپولیس را خوشحال می بینم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: پیروزی بر برق شیراز از نظر روحی و روانی به تیم ما کمک کرد تا با امید بیشتر برای قهرمانی تلاش کنیم . خوشبختانه در روزی به پیروزی رسیدیم که تیمهای بالای جدول امتیاز ازدست دادند و توانستیم به صدر جدول نزدیک تر شویم. با توجه به اختلاف امتیازات در بالای جدول و بازیهای مستقیم مان با تیمهای مدعی می توانیم کماکان امیدوار به قهرمانی باشیم.