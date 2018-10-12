به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر جمعه در نشست شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات مناسب به به مردم تلاش شده تا زمینه توسعه زیرساختها به خوبی فراهم شود.
وی به اجرای طرحها و پروژههای متعدد عمرانی در سطح استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم این استان است که میتوان با استفاده از این ظرفیتها زمینه توسعه اشتغال و درآمدزایی را فراهم ساخت.
معاون عمرانی وزیر کشور خواستار بهبود خلاقیت و نگاه نو به توسعه شهری شد و اضافه کرد: در صورتی که عملکرد مناسبی داشته باشیم میتوان زمینه استفاده از بخش خصوصی و سرمایهگذاری مناسب در پروژهها را فراهم ساخت.
وی با تاکید بر لزوم استفاده مناسب شهرداران از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی در پروژههای عمرانی شهری تصریح کرد: اعتبارات دولتی برای برخی از پروژهها پاسخگو نیست و باید بسترهای لازم برای حضور و مشارکت سرمایهگذاران در عمران شهری فراهم شود.
جمالینژاد با اشاره به در شهرهای استان بوشهر انواع عناصر زیبایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاهها و شرکتها در توسعه زیرساختهای شهری ضروری است و از این ظرفیتها باید به خوبی بهره گرفت.
وی خواستار تلاش و پیگیری مستمر برای زیباسازی مبلمان شهرها و جمع آوری زبالهها در سطح شهرهای استان بوشهر شد و افزود: باید خدمت رسانی به شهروندان استان بوشهر سرعت داده شود چراکه با توجه به ظرفیت بالای این استان باید در راستای تحقق خواستههای مردم تلاش و انتظار آنان را محقق کرد.
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