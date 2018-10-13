خاشقجی توسط محافظ شخصی بن سلمان به قتل رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، روزنامه ینی شفق چاپ ترکیه گزارش داد: قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی توسط محافظ شخصی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان صورت گرفته است.

این روزنامه در ادامه افزود: گروهی که خاشقجی را به قتل رساندند دقایقی بعد کشور را ترک کرده و ماموریت گروه دوم که از بین بردن آثار جرم بود، آغاز شد.

خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری می‌کرد، چند روز پیش برای کارهای اداری مربوط به ازدواج خود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و از آن زمان اطلاعی از او در دست نیست.

روزنامه واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی به نقل از منابع خبری خود نوشته بود که دولت ترکیه، مستندات صوتی و تصویری در اختیار دارد که ثابت می‌کند خاشقجی شکنجه شده و سپس به قتل رسیده است.