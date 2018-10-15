به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تا سه ماه گذشته قیمت تمام شده یک آلبوم موسیقی برای مصرف‌کننده رقمی میان ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بود، هم اکنون در بازار رسمی فروش موسیقی که عمده تمرکز آن در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی و شهرکتاب‌هاست به رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان رسیده و این اتفاق در حالی رخ داده که تیراژ جدید آلبوم‌های قدیمی و یا حتی موجودی قبلی برخی فروشگاه ها شامل این جهش قیمت شده‌اند.

فقط کنسرت‌گذارها می‌توانند از این شرایط بحرانی فرار کنند

درباره این موضوع با اردوان جعفریان نایب رییس هیات مدیره مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ایران گفتگویی داشته ایم که وی ضمن تایید افزایش قیمت آلبوم‌های موسیقی در روزهای اخیر توضیح داد: متاسفانه وضعیت فعلی فروش محصولات موسیقایی در کشورمان در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد و فقط ناشرانی می‌توانند از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کنند که غیر از کار نشر در حوزه برگزاری کنسرت نیز فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه افزایش بی رویه قیمت ها صنعت نشر موسیقی را از بین می‌برد، بیان کرد: در این شرایط بحرانی نباید موفقیت آلبوم هنرمندانی چون همایون شجریان و محسن چاوشی را معیار قرار داد و اگر شرایط اینگونه پیش برود در این شرایط دیگر کمتر مخاطبی پیدا می‌شود که بخواهد سی‌دی بخرد.

جعفریان ادامه داد: در حالی که طبق موارد مندرج در قانون، دولت موظف است نسبت به خرید آثار تولیدی ناشران اقدام کند اما این اتفاق به درستی نمی‌افتد و این خریدها فقط مختص یک یا دو ناشر می‌شود و این رفتار واقعا عادلانه نیست.

آلبوم‌ها حکم کارت ویزیت دارند و دیگر هیچ!

این ناشر موسیقی با اعلام اینکه وضعیت بازار محصولات موسیقایی در شرایطی است که اصلا جایگزینی برای درآمد از دست رفته ناشران وجود ندارد مگر اینکه آن ناشر روی حوزه کنسرت‌گذاری نیز تمرکز داشته باشد، گفت: جالب است بدانید به جایی رسیده ایم که آلبوم‌ها به نوعی حکم کارت ویزیت را پیدا کرده اند و همین بهانه ای شده که تعدادی از ناشران حتی هزینه تولید و نشر آلبوم‌ها را نیز از هنرمندان دریافت می‌کنند و چون هنرمند راهی برای دیده شدن جز انتشار آلبومش ندارد مجبور به پرداخت این هزینه‌ها هم می‌شود.

نایب رییس هیات مدیره مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ایران جهش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر در کشورمان را نیز یکی از دلایل مهم افزایش قیمت آلبوم‌ها عنوان کرد و توضیح داد: متاسفانه جهش قیمت دلار موجب بروز بسیاری از مشکلات در زمینه تولید سی‌دی‌های موسیقی شده است. قیمت تمام شده یک سی‌دی که پیش از این ۱۸۰ تومان بود هم اکنون به ۸۰۰ تومان رسیده است. بعد از تهیه سی‌دی، قیمت تمام شده آن برای تولید یک اثر موسیقایی ۲ هزار تومان می‌شد که این ۲ هزار تومان تا رسیدن به عمده فروشی ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و به مصرف‌کننده به ۱۵ هزار تومان می‌شد ولی به دلیل جهش ارزی یکباره به قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که فروشنده و ناشر در آن واقعا مقصر نیستند.

جهش‌های ارزی، پتروشیمی و چند داستان دیگر

جعفریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: در سال ۷۰ دو شرکت اصلی تولید سی دی موسیقی در ایران، فروش محصولات خود را به گونه‌ای انجام دادند که مغایر با قیمت بازارهای جهانی بود و همین روند باعث شد که رفته‌رفته صنعت موسیقی در کنار مشکلات دیگری که داشت با چالش جدی در حوزه فروش هم مواجه شود. اگر از همان زمان ناشران به سمتی می‌رفتند که معیارهای فروش به استاندارهای جهانی نزدیک می شد هم اکنون ما در شرایطی قرار نمی‌گرفتیم که یک مشتری وقتی حتی با قیمت ۲۰ هزار تومانی یک آلبوم مواجه می‌شود دیگر رغبتی به خرید آن نداشته باشد و به دانلود غیرقانونی روی آورد.

وی افزود: می‌بینید که رفتار غیرفرهنگی هم معضلاتی پیش روی ما گذاشته و شکل بازار را عوض کرده است. گرچه در زمانی میزان فروش سی‌دی در جهان نیز کاهش پیدا کرد اما از سال ۲۰۱۵ این روند دوباره افزایش پیدا کرد اما به دلیل طراحی اشتباه اقتصاد هنر در کشورمان همان راه قبلی را ادامه می‌دهیم.

مدیر موسسه «پردیس موسیقی معاصر» در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: برای حل معضل گرانی قیمت آلبوم‌ها راهکارهایی هم وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تبلیغ رایگان محصولات از رسانه‌هایی چون صداوسیما و همچنین الزام سازمان‌های دولتی برای خرید آثار هنری از محل تخصیص نیم درصد بودجه که سال‌ها قبل مصوب شده اشاره کرد، به شرطی در این فرآیند یک مکانیزم برای حمایت از آثار غیرتجاری طراحی و اجرا شود.

به گزارش مهر، افزایش بی سر و صدای قیمت آلبوم های موسیقی در حالی است که به نظر می رسد دولت و نهاد صنفی نظارت کافی بر این مساله ندارند و باید دید افزایش قیمت آلبوم ها در کجا مصوب و برای اجرا ابلاغ می شود.