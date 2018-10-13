پست جدید اینستاگرام را با ضربه روی صفحه ببینید

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از بی جی آر، اینستاگرام مشغول افزودن قابلیتی از قسمت Stories به تب Explore است.

این شبکه اجتماعی در حال آزمایش روشی است تا با ضربه زدن روی پست های Explore بتوان آنها را مانند بخش استوری بررسی کرد.

به این ترتیب گزینه کشیدن انگشت روی نمایشگر (swipe) برای بررسی پست های این اپلیکیشن حذف خواهد شد. در حال حاضر ابزار «ضربه زدن برای مشاهده پست بعدی» تنها در تب Explore آزمایش شده است. برای استفاده از آن کاربران باید روی کنار پست ضربه بزنند تا بتوانند پست بعدی را تماشا کنند.

البته هنوز مشخص نیست این قابلیت در فید اصلی اینستاگرام به کار رود یا خیر. یکی از کاربران توئیتر با انتشار اسکرین شاتی از این قابلیت نحوه عملکرد آن را نشان می دهد.

همچنین اینستاگرام نیز آزمایش این قابلیت را تائید کرده، البته قرار نیست این ویژگی به زودی ارائه شود.