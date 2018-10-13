شبکه رصدخانه های کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی براری که همزمان با هفته جهانی فضا به قم سفر کرده بود ضمن حضور در نشست تخصصی بررسی توسعه نجوم و هوافضا از منظر علوم دینی، به دیدار آیت الله شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی از مراجع تقلید رفت.

وی در نشست تخصصی بررسی توسعه نجوم و هوافضا از منظر علوم دینی گفت: امروزه فضا یک فرصت برای توسعه کشورهاست و برای حل چالش های زیست محیطی جهان، نیاز به یک راهکار جهانی داریم و فضا و فناوری ظرفیتی برای کمک به این چالش های بشر است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه جای مباهات دارد که دانشمندان ایرانی به عنوان پیشتازان حوزه فناوری فضایی نقش کلیدی در پیشرفت این فناوری در دنیا و خدمت به بشریت داشته اند، افزود: به عنوان مثال خوارزمی در ۱۲۰۰ سال پیش با پایه گذاری دانش جبر و تولید دقیق ترین نقشه جهان در زمان خود.

وی ادامه داد: ابوریحان بیرونی در هزار سال پیش با محاسبه قطر کره زمین و محاسبه طول و عرض جغرافیایی از طریق ستارگان، خیام در ۹۰۰ سال پیش با احیای تقویم شمسی و محاسبه زمان دقیق نوروز و خواجه نصیرالدین طوسی در حدود ۸۰۰ سال پیش با تاسیس رصدخانه مراغه به عنوان یک دانشگاه و مرکز تحقیقاتی به دنیا و بشریت خدمت کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات با اظهار امیدواری نسبت به اینکه مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی - نجومی قم تبدیل به مرکز تولید محتوای نجومی شود، اظهار کرد: همکاری بین تمام رصدخانه های کشور و شبکه سازی آن ها یکی از برنامه هایی است که در حوزه نجوم دنبال می کنیم و امیدواریم این مراکز علاوه بر تولید محتوای علمی و کشف و رهگیری اجرام، به تولید محتوای مناسب برای ترویج و معرفی کاربردها و خدمات فناوری فضایی در بین اقشار مختلف جامعه بپردازند.

براری همچنین در دیدار با آیت الله شهرستانی با اعلام اینکه یکی از سرفصل های برنامه دوم ده ساله فضایی کشور، نجوم و اکتشافات فضایی است، خاطرنشان کرد: براساس اسناد بالادستی، سازمان فضایی ایران برنامه های متنوعی در حوزه توسعه نجوم و ‌کشف اسرار خلقت و اکتشافات فضایی از منظر علوم دینی و قرآن دارد و این آمادگی وجود دارد تا مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی - نجومی قم تبدیل به مرکز تولید محتوا در حوزه نجوم شود.

رئیس سازمان فضایی ایران نهادینه کردن کاربردهای این فناوری در سطح جامعه را به موازات توسعه فناوری فضایی و زیرساخت های بومی آن، از اولویت های سازمان فضایی ایران دانست و گفت: امیدواریم با همکاری موسسات موجود در شهر مقدس قم و ظرفیت های آن، کاربردهای فناوری فضایی در جامعه تبیین و تشریح شود.

آیت الله سید جواد شهرستانی نماینده حضرت آیت الله العظمی حاج سیدعلی حسینی سیستانی از مراجع تقلید، با بیان اینکه ضرورت استفاده از تکنولوژی و فناوری نوین بر ‌کسی پوشیده نیست، خاطر نشان کرد: این فناوری باید با مدیریت صحیح درجهت حفظ منافع و توسعه کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: از ماهواره ها باید درجهت حفظ منافع کشورمان و ارایه خدمات کاربردی استفاده بهینه کنیم و ضمن پرهیز از جناح بازی سیاسی، اقدامات عملی برای ارایه خدمات مناسب به مردم انجام دهیم.

مدیر موسسات آل البیت (ع) تصریح کرد: با تدبیر و مدیریت صحیح می توان از ظرفیت بی نظیر نسل جوان در کشور استفاده کرد.