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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

پیمان معادی «فردی» را می‌سازد/ صدور مجوز برای ۳ فیلمنامه دیگر

پیمان معادی «فردی» را می‌سازد/ صدور مجوز برای ۳ فیلمنامه دیگر

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت فیلمنامه های «از عشق» به تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر و کارگردانی و نویسندگی امیرحسین ثقفی با موضوع اجتماعی و «فردی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی پیمان معادی با موضوع اجتماعی موافقت کرد.

همچنین «عماد و طوبی» به تهیه‌کنندگی مهدی صباغ زاده، کارگردانی و نویسندگی کاوه صباغ زاده با موضوع اجتماعی و «حال» به تهیه کنندگی تورج منصوری و کارگردانی و نویسندگی عباس رزیجی با موضوع اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 4428522
زهرا منصوری

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