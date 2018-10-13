به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت فیلمنامه های «از عشق» به تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر و کارگردانی و نویسندگی امیرحسین ثقفی با موضوع اجتماعی و «فردی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی پیمان معادی با موضوع اجتماعی موافقت کرد.

همچنین «عماد و طوبی» به تهیه‌کنندگی مهدی صباغ زاده، کارگردانی و نویسندگی کاوه صباغ زاده با موضوع اجتماعی و «حال» به تهیه کنندگی تورج منصوری و کارگردانی و نویسندگی عباس رزیجی با موضوع اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.