حکم قطعی اولین پرونده دادگاه مفسدین اقتصادی صادر شد/ ۱۲ سال حبس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، این متهم که محاکمه وی ۶ روز قبل به صورت علنی در محل دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد، توسط شعبه ویژه این دادگاه به ۱۲ سال حبس، جریمه نقدی به میزان ارزش اموال مورد احتکار و دو سال محرومیت از اشتغال به امر دارو سازی و داروخانه ای محکوم شد.

دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا که تنها متهم این پرونده است، روز ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ و در پی کشف انبار دارو متعلق به وی در شهرستان نورآباد ممسنی دستگیر و در روز ۱۵ مهر ماه به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده شیر خشک و دارو به ارزش ۴۱ میلیارد و ۹۰۲ میلیون و ۹۷۴ هزار ریال در این دادگاه محکوم شد.

در ذیل رأی صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره جهت جلوگیری از وقوع جرم اقدام فوری و مؤثر انجام نداده اند؛ به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.

در بخشی از محتویات این پرونده که در رأی دادگاه منعکس شده است درحالی به کشف سه انبار دارو و شیر خشک در شهرستان ممسنی اشاره شده است که بخشی از اقلام دارویی در استان و شهرستان با کمبود مواجه و شیر خشک مورد نیاز کودکان در آن مقطع از زمان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت حواله توزیع می شد.

همچنین در رأی صادر از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی دادگاه انقلاب استان فارس به گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، مبنی بر غیر مجاز بودن انبار ها و نگهداری نامناسب دارو های مکشوفه در شرایط نامطلوب که منجر به غیر قابل مصرف شدن دارو ها و شیر خشک های احتکار شده در انبارها و منقضی شدن تاریخ مصرف آنها به علت احتکار و عدم توزیع آن در شبکه مصرف اشاره شده است.

این رأی قطعی و غیر قابل اعتراض است.