به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود صفی یاری ظهر شنبه در دومین جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان زنجان، با تاکید بر اینکه باید برنامه ها و فعالیت های فرهنگی در موکب ها اجرا شود افزود: در راستای اجرای برنامههای کمیته آموزشی و فرهنگی اربعین برنامههای گستردهای صورت گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برنامه های فرهنگی در پیاده روی اربعین تقویت شود و آسیب شناسی در زمینه فعالیت های فرهنگی در موکب ها صورت گیرد تا برنامه های فرهنگی بهتر و کارشناسانه تر برگزار شود.
صفی یاری بابیان اینکه معتقدیم زیارت اربعین بدون شناخت فرهنگ اربعین ثمرهای ندارد، گفت: باید به شناخت لازم از فرهنگ زیارت اربعین رسید و تحقق این امر هم نیاز به جریان و تفکر فرهنگی دارد و باید این مأموریت را به خوبی انجام بدهیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: کارگروه بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین استان زنجان نخستین سال است که ایجاد شده و امسال حضور بانوان در این کمیتهها مورد توجه جدی است.
صفی یاری بر حضور بانوان در فضای اربعین تأکید کرد و گفت: ورود منسجمتر و مؤثر بانوان در فضای پیادهروی اربعین به جد مورد توجه است.
وی بر ارزیابی موکبها از نظر فرهنگی اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار موکبها ازنظر فرهنگی ارزیابی خواهند شد چرا که ارائه خدمات از بعد تغذیه فرهنگی مهم است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: اصلیترین کار ما هدایتگری و روشنگری است که باید موکبها انجام دهند.
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