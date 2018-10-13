موافقت پارلمان اروپا با انجام اصلاحات در قانون حق التالیف

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح موضوع اختلاف نظرهای متعدد بین مولفان، هنرمندان و ناشران از یک سو، و شرکت های بزرگ فعال در حوزه دیجیتال و فعالان آزادی انتشار مطالب در اینترنت از سوی دیگر بود که در نهایت با ۴۳۸ رای موافق، ۲۲۶ رای مخالف و ۳۹ رای ممتنع (از ۷۰۳ نماینده) به تصویب رسید.

در نشست نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ در روز دهم اکتبر، نسخه اصلاح شده طرحی که پیشتر در ۵ ژوئیه گذشته رد شده بود، تصویب شد. بر اساس این مصوبه، حق التالیف دیگری برای ناشران خبری در نظر گرفته شده است.

مطابق این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، با تصویب این طرح، راه جدید برای مذاکره با شورای اتحادیه اروپا (مرکب از نمایندگان ۲۸ کشور که پیشتر در ۲۵ مه به توافقی در این زمینه دسته یافته بودند) همچنین کمیسیون اروپا گشوده شد تا بلکه نهایتاً به قانونی قطعی در این زمینه دست یافته شود.

کمیسیون اروپا از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ بخشنامه هایی را که هدف اصلی آن مدرن سازی حق تالیف و منطبق ساختن این حق با تحولات جدید در حوزه دیجیتالی است، ارائه داده بود اما پارلمان اروپا به دلیل لابی گری های جریان های مختلف این امر، با پیچیدگی های بسیاری همراه بود.

اصلی ترین نقطه این اصلاحات مورد نظر واداشتن برخی گروه های بزرگ فعال حوزه اینترنت مانند یوتیوب که گوگل آن را در اختیار دارد، به پرداخت مناسب تر تولید کنندگان محتوی است. اما در همین اصلاحات موضوع ایجاد حق دیگری در مجاورت حق تالیف برای ناشران مطبوعاتی است که بدین ترتیب به نشریات یا خبرگزاری هایی مانند خبرگزاری فرانسه اجازه می دهد بابت استفاده از مطالب آن ها در اینترنت، حقی پرداخت شود.