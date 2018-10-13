کتاب های مقدس ادیان حل کننده مشکلات جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی حوزه علمیه جلسه ای جهت رونمایی، معرفی و نقد کتاب «تورات، انجیل و قرآن- سه کتاب دو شهر و یک داستان» با حضور مؤلف کتاب پروفسور آنتون وسلز (استاد دانشگاه الهیات آمستردام) و فروغ پارسا، سعید عدالت نژاد و لیلا هوشنگی در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.

در آغاز نشست پارسا، رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی، تأکید کرد: بخشی از مأموریت پژوهشکده به مطالعه تطبیقی متون مقدس اختصاص دارد که این نوع پژوهش قطع یقین گام مؤثری در گفتگوی بین الادیانی و نزدیک شدن به آرمان صلح جهانی است. معرفی و نقد کتاب«تورات، انجیل و قرآن- سه کتاب دو شهر و یک داستان» از سویی در راستای راهبرد تعامل و ارتباط بین المللی پژوهشکده است و از جهت دیگر بحث های بین الادیانی را تقویت می کند. کتاب پروفسور آنتون وسلز استاد بازنشسته دانشگاه آمستردام به عنوان شخصیتی که سالها در حوزه متون مقدس کار کرده اند، مورد خیلی مناسبی برای تبیین مطالعات بین ادیان مختلف است که در این نشست از سخنان وی استفاده می کنیم.

سپس پروفسور آنتون وسلز سخنان خود را آغاز کرد و گفت: ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که افرادی به ویژه در غرب فکر می کنند برد با کسانی است که خالی از دین هستند.

او افزود: افرادی در غرب تصور می کنند، مشکلات جهان به خاطر دین بوده و بهتر است انتشار کتاب های مقدس ممنوع شوند؛ چرا که علت همه مشکلات هستند. اما من در این کتاب می گویم که این سه کتاب- تورات، انجیل و قرآن- نه تنها علت مشکلات نیستند، بلکه حل کننده آن ها نیز هستند.

وی بیان کرد: در زمان جنگ داخلی لبنان در ژوئن ۱۹۷۶، راکتی به آپارتمان من در بیروت اصابت کرد که ساخت مسیحیان بود و روی آن به زبان عبری نوشته و به سمت محله مسلمان نشین پرتاب شده بود! و می شود گفت، این ایده آل ترین شیوه همکاری یهودیان ومسیحیت است؛ اما این چیزی نیست که از این سه کتاب آموخته ایم.

پروفسور وسلز تصریح کرد: دغدغه فعلی من در رابطه با سه دین ذکر شده این است که نشان دهم باید مبنای ما این سه کتاب باشد و باید این ها را با هم بخوانیم تا چیز هایی یاد بگیریم.

او در ادامه گفت: بعد از حمله تروریستی پاریس، رئیس جمهور وقت آمریکا ادعا کرد که ما اینک در آخر الزمان زندگی می کنیم و سخن او شبیه برخی جریان های مسیحی آمریکایی بود و این ادبیات را نه تنها مسیحیان آمریکا، بلکه دولت به اصطلاح اسلامی داعش هم استفاده می کند.

وسلز افزود: خلیفه ستمگر داعش گفته که در حال آخرین جنگ در تاریخ جهان هستیم و این جنگ در شمال سوریه اتفاق می افتد. او با بیان اینکه آیا این سخنی که داعش گفته از تورات و انجیل و قرآن بر می آید، پاسخ داد: خیر از نظر من اپوکالیسم با جنگ و پایان جهان متفاوت است و به معنای آشکار کردن و پرده برداشتن است و باید بفهمیم و امروز چه رخ داده است.

وی با بیان اینکه باید از خواندن این سه کتاب به بینشی دست یابیم که از طریق آن ها به وضعیتمان در جهان پی ببیریم، به داستانی از دانیال نبی پرداخت و افزود: دانیال نبی یک تبعیدی بود و ایشان یک متفکر اوپوکالیپتیکی است و آپوکالیسم یک مفهوم مکاشفه ای است که در یهودیت و مسیحیت وجود داشته یعنی فاش شدن چیزهایی درآخرالزمان.

او عنوان کرد: زمان نگارش کتاب دانیال در قرن دوم قبل از میلاد و پس از زمانی بود که اسکندر سرزمین هایی را فتح کرده بود و آن زمان حاکمی از جانشینان اسکندر وجود داشت که همانند اسکندر خود را تجلی خدا می دانست و این وضعیت خطرناکی است که حاکمان خود را تجلی خدا بدانند.

او اظهار کرد: ادعای اپوکالیسم در کتاب دانیال این است که جهان پایانی خشنوت آمیز نخواهد داشت و خداوند به همه خشونت ها پایان خواهد داد و این رویای نبی دانیال است اما سوال ما ممکن است این باشد که چقدر طول می کشد تا خدا خشونت موجود در جهان را پایان دهد؛ پاسخ می تواند اینگونه باشد که زمانش طولانی است اما دانیال نبی می گوید؛ باید شکیبا باشیم و صبر کنیم و ما بیهوده منتظر نیستیم و این رویا قطعی است و تفسیرش هم مطمئن می باشد.

پروفسور آنتون وسلز در سخنانی دیگر افزود: مطالبی که در این کتاب ها آمده برای ما مفید است، نه اینکه ما را در مقابل هم قرار دهد. و مبنای تفسیر من این است که حضرت عیسی (ع) آمد تا قرآن را تأیید و قرآن نیز تورات و انجیل را تأیید کند؛ این سه کتاب را اگر در کنار هم قرار دهیم مطالب مفیدی از آن ها خواهیم فهمید.

او ابراز داشت: به طور کلی در محافل غربی بیشتر توجهات به منابع سنی است ولیکن اخیرا توجه به منابع شیعی بیشتر شده است و آن هم به دلیل حضور اساتید و عالمان شیعی در میان آن ها است.

در ادامه ناقدان کتاب به بحث و بررسی در مورد کتاب پرداختند و در پایان به سوالات تعدادی از حضار نیز پاسخ داده شد.