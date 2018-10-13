مصوبه تامین هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۱ مهرماه و بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را اصلاح کرد.

بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.

این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.