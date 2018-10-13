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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

از سوی جهانگیری؛

مصوبه تامین هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ابلاغ شد

مصوبه تامین هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص تامین هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۱ مهرماه و بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را اصلاح کرد.

بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.  

این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

کد مطلب 4428770

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