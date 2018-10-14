تناقض در سخنان ترامپ/ ایران نیازی به تسخیر نظامی منطقه‌ ندارد

سردار محمد رضا نقدی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران قادر است در ۱۲ دقیقه خاورمیانه را به کنترل خود در بیاورد، اظهار کرد: این سخنان یک نوع اعتراف نسبت به قدرت ایران است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه بیان کرد: از طرف دیگر این سخن رئیس جمهور آمریکا با گفته‌های قبل آنها در تناقض است چرا که از یک طرف ایران را کشوری در حال زوال می دانند و از طرف دیگر اینگونه به قدرت ایران اعتراف می‌کنند.

سردار نقدی ادامه داد: سخن ترامپ بیان یک واقعیت بود چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در قلب‌ ملت‌های منطقه جای دارد و نیازی به تسخیر منطقه‌ای از طریق نظامی ندارد.

انقلاب اسلامی در عمق وجود مردم عراق، سوریه، یمن، بحرین و حجاز جای دارد

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی در عمق وجود مردم عراق، سوریه، یمن، بحرین و حجاز جای دارد و نیازی به عملیات فیزیکی ندارد که این موضوع زمینه ترس و وحشت کشورهای استکباری از جمله آمریکا را به وجود آورده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: آمریکا در منطقه هزینه‌های زیاد و کشته‌های بیشماری داد ولی نتوانست به اهداف خود برسد در نهایت هم با وجود مسائلی چون زندان ابوغریب و گوانتانامو برای خود رسوایی به بار آورد.

سردار نقدی اظهار کرد: به طور خلاصه آمریکا در نهایت با هزینه هفت هزار میلیارد دلاری در منطقه چیزی جز نفرت بین مردم کشورها به دست نیاورد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی هیچ گاه این قدر در کشورهای منطقه هزینه نکرده ولی عشق و محبت بین مردم آزادی خواه را کسب کرد

استکبار برای توجیه و سرکیسه کردن ایادی خود در منطقه و فروش بیشتر سلاح هایشان آنان را از این قدرت ایران می ترساند معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا اگر پاسپورت ایرانی را نشان بدهی مردم آزادی خواه خانه خود را مأمن و پناه ایرانیان قرار می دهند که این موضوع به تجربه و به مراتب ثابت شده است.

سردار نقدی اظهار کرد: از طرف دیگر استکبار برای توجیه و سرکیسه کردن ایادی خود در منطقه و فروش بیشتر سلاح هایشان آنان را از این قدرت ایران می ترساند و این قدرت را تبدیل به واقعیت نظامی می‌کنند در حالی اینکه موضوع که ایران بخواهد از طریق نظامی جایی را به دست بیاورد وجود خارجی ندارد.

وی بیان کرد: مردم ما می دانند که در عرصه سیاسی اختیار دست خودشان است و چه نمایندگان، رئیس جمهور و حتی وزراء مورد تأیید مجلس منتخبان مردم هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه یادآور شد: مردم سالاری یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که همچنان مردم را پای نظام و انقلاب ثابت قدم نگه داشته است و ملت ایران می دانند که چه پیشرفت ها و چه کاستی ها را با قدرت انتخاب خود رقم می زنند.