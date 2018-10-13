تلاش ما تبدیل دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان که در محل سرسرای اجتماعات بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات دکتر آموزنده رئیس پیشین دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: بی شک همه خواهان و در تلاش برای تبدیل دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه و ارتقاء شاخص‌های مختلف در آبادان، اروندکنار و چوئبده هستیم.

وی با اشاره به اینکه سلمان‌زاده رئیس جدید دانشکده علوم پزشکی آبادان مسئولیت سنگین و خطیری را برعهده گرفته است، اظهار کرد: مردم آبادان و خرمشهر در طول هشت سال دفاع مقدس در مقابل حزب بعث عراق ایستادگی کردند و بر این مبنا حق بزرگی به گردن همه ملت ایران و نظام دارند.

مختار خطاب به رئیس جدید دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: ما نمایندگان نیز در مسیر کاری کنار شما هستیم و از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم، خانه‌های بهداشت پیش از این شرایط خوبی نداشتند که با پیگیری دکتر آموزنده، نمایندگان مجلس و منطقه آزاد اروند اتفاقات بزرگی در این حوزه رخ داد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم که پس از این، برنامه‌های راهبردی سلامت جزء برنامه‌های اصلی دانشکده علوم پزشکی آبادان باشد ضمن آنکه تبدیل شدن این دانشکده به دانشگاه از خواسته‌های اصلی ما است.

مختار ضمن اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند افزود: باید از این ظرفیت‌ها برای داشتن دانشگاهی بین‌المللی در این منطقه نهایت بهره برداری را داشته باشیم که لازمه آن تنها پیگیری جدی است.

وی خطاب به رئیس جدید دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن تاکید بر آنکه داشتن یک برنامه راهبردی در سلامت می تواند جزء شاخص های کاریتان باشد، اظهار کرد: تبدیل دانشکده به دانشگاه، استفاده از ظرفیت سازمان منطقه آزاد اروند برای تبدیل شدن به دانشگاه بین المللی، ارتقاء شاخص های بهداشتی و درمانی در منطقه، استفاده از نیروهای بومی کار آمد در قالب تربیت و پرورش نیروهای مدیریتی و کارشناسان، ایجاد توریست درمانی با هدف درآمدزایی و توسعه مناسبات درمانی و بهداشتی، تعیین تکلیف پردیس دانشکده از جمله خواسته های همگان برای رسیدن به نتیجه نهایی است.

مختار در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از مسئولان متولی بهداشت و درمان منطقه برای جلوگیری از تقویت و شبانه روزی کردن درمانگاه یک منطقه مانع تراشی و سماجت می کردند، تصریح کرد: چنین تفکری از نظر ما مردود است و کسانی که چنین فکر می کنند نمی توانند در راستای ارتقاء کیفی و کمی شاخص های بهداشتی و درمانی و توزیع عادلانه امکانات اقدام کنند.