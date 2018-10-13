درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های کشوری ژیمناستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی باشگاههای کشور از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه در خانه ژیمناستیک ارومیه برگزار شد و تیم سه نفره و پنج نفره استان به مقام دوم دست یافت.

در این مسابقات از چهارمحال وبختیاری و در بخش تیمی سه نفره مهران امیری، سهیل سامانیان و محمدرضا پیک فلک و در بخش تیمی پنج نفره مهران امیری، سهیل سامانیان، محمدرضا پیک فلک، علیرضا سجادی زاده و عرشیا فتح الهی حضور داشتند.

وحید رحیمی به عنوان مربی و مجید امیدی به عنوانِ سرپرست تیم اعزامی به مسابقات کشوری بودند