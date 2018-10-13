انهدام باند توزیع مواد مخدر در دزفول

سرهنگ علی الهامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد قاطعانه با توزیع کنندگان مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات ‌اطلاعاتی باند چهار نفره سوداگران مرگ را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس با اقدامات تخصصی مخفیگاه فروشندگان مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار ۳۸۰ گرم هروئین، ۳۳ گرم شیشه، یک حلقه وافور، سه دستگاه ترازوی توزین، یک قبضه اسلحه شکاری و ۱۵ عدد فشنگ و مبلغ ۷۲ میلیون ریال وجه حاصل از فروش مواد کشف و ضبط شد.

سرهنگ الهامی در پایان گفت : متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی کردن مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.