ائمه جماعات مصرف کالای ایرانی را تبلیغ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب سهل آبادی ظهر شنبه در جلسه شورای گفت و گو اظهار داشت: یکسری نشست‌های مشترک با ائمه جمعه استان اصفهان با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با هدف فرهنگ سازی استفاده از تولیدات داخلی برگزار کردیم.

وی بیان داشت: مصرف کالای ایرانی بایستی به صورت فرهنگ در جامعه نهادینه شود و نقش ائمه جمعه و جماعات در این راستا بسیار حایز اهمیت است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:‌ شرایط کنونی تولیدکنندگان مانند رانندگی بدون ترمز در جاده مه آلود پس از ریزش باران است که یک لحظه غفلت می‌تواند یک واحد تولیدی را به نابودی و ورشکستگی بکشاند.

تعطیلی روز شمار واحدهای تولیدی در اصفهان

وی از تعطیلی روزشمار واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: هر روز خبر تعطیلی یا ورشکستگی یک واحد تولیدی به گوش می رسد که با یک مصوبه حمایتی می توان از تعطیلی آنها جلوگیری کرد.

سهل آبادی خواستار تمدید دفترچه کارگران واحدهای تولیدی که به دلیل مسایل اقتصادی نتوانستند حق بیمه را پرداخت کنند، شد و گفت: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه نباید کارگران را از دریافت خدمات درمانی محروم کند.

وی اعلام کرد: در صـورتی کـه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تسویه حساب پیمانکاران در پروژه های دولتی را به دلیل طولانی بودن فرآیند مفاصا حساب تامین اجتماعی یکی از چالش های پیمان ها برشمرد و گفت: پیمانکاران برای تسویه حساب با کارگران و سایر بخش ها به دریافت تسهیلات بانکی با بهره بالا روی آوردند که اغلب با زیان ورشکستگی روبرو می شوند.