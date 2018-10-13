دانش تکنولوژی کوانتوم ایران سال آینده رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعان عصر شنبه در بازدید از چهل و سومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ارومیه اظهارداشت: ایران به عنوان نخستین کشور جهان اسلام، به دانش تکنولوژی کوانتوم دست یافته است و در ۲۰ فروردین سال آینده از دستاوردهای دانشمندان این حوزه رونمایی می شود.

وی ادامه داد: ایران از این پس در حوزه ارتباطات کوانتومی، محاسبات کوانتومی، شبیه سازهای کوانتومی و حسگرهای کوانتومی حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

زارعان با تاکید بر اینکه ایران در زمینه صنعت هسته ای از کشورهای پیشرفته دنیاست افزود: صنعت صلح آمیز هسته ای در ایران بومی سازی شده است و دشمن به خوبی می داند که با بمباران مراکز هسته ای هم نمی تواند جلوی پیشرفت های صلح آمیز هسته ای ایران را بگیرد.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خودکفایی صددرصدی در تولید انواع سانتریفیوژها رسیده است اضافه کرد: دشمنان مردم ایران برای جلوگیری از دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای هرچه در توان داشتند، به کار گرفتند اما این توطئه ها با هوشیاری مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران خنثی شد.

وی با اشاره به اینکه برخی ها از افزایش توان نظامی و قدرت موشکی ایران ناراضی هستند، اظهار داشت: این افراد باید وقایع دوران جنگ تحمیلی را مرور کند و از افزایش قدرت نظامی کشور خرسند شوند.

زارعان با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی ایران علاوه بر خودکفایی در صنعت هسته ای آمادگی کامل در تامین نیازهای سایر بخش ها نظیر پزشکی، کشاورزی، نفت نیز دارد اظهارداشت: امروز سالانه بیش از یک میلیون نفر از رادیو داروهای تولیدی داخل کشور در حوزه تشخیص و درمان استفاده می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اقتدار ایران در همه عرصه ها باید به مردم بازگو شود،گفت: براساس چشم انداز صنعت هسته ای و در سبد انرژی کشور ظرفیت سالیانه ۲۰ هزارمگا وات برای برق هسته ای پیش بینی شده است که ما امروز با تولید سالانه هزار مگاوات برق در نیروگاه اتمی بوشهر فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم.

دستیار ویژه رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه امروز بیشتر کشورهای دنیا به پیشرفت ایران در صنعت هسته ای اذعان دارند، گفت: همان هایی که دستاوردهای هسته ای ایران را زیر سوال می بردند، امروز به خریداران محصولات هسته ای ایران تبدیل شده اند.

زارعان خاطرنشان کرد: با اسکن ۸۵ درصد کشور تا عمق ۴هزار کیلومتر توسط ژئوفیزیک هوایی اعلام میکنم علاوه بر توان تامین اورانیوم موردنیاز کشور تمام ذخایر نفت، روی، مس. کشور به صورت تخمین زده و ارزیابی شده اند.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی کشورخاطرنشان کرد: با ورود برخی کشورها به این عرصه در سال ۲۰۱۵ به دنبال انحصار طلبی و جلوگیری از ورود کشورهای دیگر از جمله جمهوری اسلامی ایران به این حوزه بودند که با اعتماد به نفس، خودباوری و تلاش جهادی دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران این انحصار نیز شکست و کشورمان وارد این حوزه شد.

وی با بیان اینکه ایران ۲۰هزار سانتریفیوژ داشت که تعداد ۹هزار ماشین فعال بودند و در قالب برجام تنها سه هزار ماشین از سانتریفیوژهای فعال کشور کاسته شده است عنوان کرد: در مقطع کنونی باید با همت جهادی و کار علمی با محوریت جامعه علمی و دانشگاهی کشور به قله های پیشرفت در همه عرصه ها دست بیابیم و عصبانیت دشمن از پیشرفت های علمی و صنعتی ایران نشان از حرکت بر مسیر درست دارد.