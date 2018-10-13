بخشودگی۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه عصر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از پیشگامان برپایی مواکب برای پذیرایی از شرکت کنندگان در اربعین است.

وی با بیان اینکه شورای امنیت و توسعه پایدار شرق و غرب کشور بعد از وقفه ای طولانی مدت احیا شد، اظهار کرد: برخی کمیته ها که بیش از ۸ سال جلسه ای نداشت، احیا شده است.

مروج الشریعه با بیان اینکه این شوراها برای ۹ استان مرزی تدارک دیده می شود، بیان کرد: این شورا در خراسان جنوبی به عنوان اولین استان تشکیل شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: سرمایه گذارانی که در یکی از استان های ۹ گانه شامل شورای امنیت و پایدار توسعه شرق و غرب ورود کنند از ۵۰ درصد بخشودگی نرخ سود تسهیلات بانکی بهره مند می شوند که فرصتی مغتنم است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: فرمانداران به زیرساخت های امنیتی استان توجه ویژه کنند.

وی با بیان اینکه سند آمایش استان به همت کارگزاری و مجری گری دانشگاه بیرجند تهیه شده است، گفت: این اقدامی بزرگ بوده که در خراسان جنوبی رقم خورده و سندی مستند برای استان است.

مروج الشریعه با بیان اینکه حضور۵۰ هزار دانشجو در خراسان جنوبی در چرخه اقتصاد استان تاثیرگذار است، افزود: خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص اقلیمی می تواند به عنوان قطب دانشگاهی بدرخشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: دانشگاه بیرجند می تواند به عنوان الگویی برای دیگر دانشگاه ها در چگونگی طی کردن مسیر توسعه باشد.