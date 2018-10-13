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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۳

استاندار خراسان جنوبی خبر داد:

بخشودگی۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاران در خراسان جنوبی

بخشودگی۵۰ درصد نرخ سود تسهیلات برای سرمایه گذاران در خراسان جنوبی

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تشکیل شورای امنیت و توسعه در استان گفت: سرمایه گذارانی که در این استان سرمایه گذاری کنند از ۵۰ درصد بخشودگی نرخ سود تسهیلات بانکی بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه عصر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از پیشگامان برپایی مواکب برای پذیرایی از شرکت کنندگان در اربعین است.

وی با بیان اینکه شورای امنیت و توسعه پایدار شرق و غرب کشور بعد از وقفه ای طولانی مدت احیا شد، اظهار کرد: برخی کمیته ها که بیش از ۸ سال جلسه ای نداشت، احیا شده است.

مروج الشریعه با بیان اینکه این شوراها برای ۹ استان مرزی تدارک دیده می شود، بیان کرد: این شورا در خراسان جنوبی به عنوان اولین استان تشکیل شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: سرمایه گذارانی که در یکی از استان های ۹ گانه شامل شورای امنیت و پایدار توسعه شرق و غرب ورود کنند از ۵۰ درصد بخشودگی نرخ سود تسهیلات بانکی بهره مند می شوند که فرصتی مغتنم است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: فرمانداران به زیرساخت های امنیتی استان توجه ویژه کنند.

وی با بیان اینکه سند آمایش استان به همت کارگزاری و مجری گری دانشگاه بیرجند تهیه شده است، گفت: این اقدامی بزرگ بوده که در خراسان جنوبی رقم خورده و سندی مستند برای استان است.

مروج الشریعه با بیان اینکه حضور۵۰ هزار دانشجو در خراسان جنوبی در چرخه اقتصاد استان تاثیرگذار است، افزود: خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص اقلیمی می تواند به عنوان قطب دانشگاهی بدرخشد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: دانشگاه بیرجند می تواند به عنوان الگویی برای دیگر دانشگاه ها در چگونگی طی کردن مسیر توسعه باشد.

کد مطلب 4429130

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