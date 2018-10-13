به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه پلیتیکو، به دنبال اعلام رسمی استعفای نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، مقامات ارشد کاخ سفید در گزارشی اعلام کردند که به گزینه های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای این تصدی دست یافته اند.

بر اساس اعلام این دو منبع آگاه، «جمی مک‌کورت» (Jamie McCourt) سفیر آمریکا در فرانسه و «کلی نایت کرفت» (Kelly Knight Craft) سفیر این کشور در کانادا دو زنی هستند که ترامپ قرار است از میان آن ها یکی را به جانشینی نیکی هیلی انتخاب کند.

این درحالیست که پیشتر رسانه ها از «دینا پاول» معاون سابق مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عنوان گزینه ترامپ نام برده بودند؛ اما وی چندی پیش اعلام کرد که مایل به این تصدی نیست.