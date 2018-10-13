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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۳

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری قره‌ضیاالدین را لرزاند

زمین لرزه ۳.۶ ریشتری قره‌ضیاالدین را لرزاند

ارومیه – دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر شهرستان قره‌ضیاالدین در آذربایجان غربی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه امروز شنبه در عمق شش کیلومتری زمین روی داد.

براساس اعلام مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ۳۸.۹۰۳ عرض جغرافیایی و ۴۴.۸۳۴ طول جغرافیایی روی داده است.

کد مطلب 4429231

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