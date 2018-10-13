به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه امروز شنبه در عمق شش کیلومتری زمین روی داد.
براساس اعلام مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ۳۸.۹۰۳ عرض جغرافیایی و ۴۴.۸۳۴ طول جغرافیایی روی داده است.
ارومیه – دقایقی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر شهرستان قرهضیاالدین در آذربایجان غربی را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه امروز شنبه در عمق شش کیلومتری زمین روی داد.
براساس اعلام مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ۳۸.۹۰۳ عرض جغرافیایی و ۴۴.۸۳۴ طول جغرافیایی روی داده است.
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