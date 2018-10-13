به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۵ دقیقه امروز شنبه در عمق شش کیلومتری زمین روی داد.

براساس اعلام مرکز لرزه نگاری این زمین لرزه در ۳۸.۹۰۳ عرض جغرافیایی و ۴۴.۸۳۴ طول جغرافیایی روی داده است.