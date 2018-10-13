زمین لرزه قره ضیالدین خسارتی در پی نداشت

امیر عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمین لرزه ۳.۶ ریشتری امشب شهر قره ضیاالدین را لرزاند افزود: این زمین لرزه هیچگونه خسارتی در پی نداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیروهای امدادی آماده امداد رسانی در صورت بروز هر حادثه ای هستند.

براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ۳ و ۶ دهم ریشتری شهر قره ضیاالدین در آذربایجان غربی را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین روی داد و مرکز آن شهر قره ضیاالدین از توابع بخش مرکزی شهرستان چایپاره گزارش شده است.

این زمین لرزه موجب ترس و وحشت برخی از شهروندان این شهر شد.