  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۳:۳۹

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی:

زمین لرزه قره ضیالدین خسارتی در پی نداشت

زمین لرزه قره ضیالدین خسارتی در پی نداشت

ارومیه- مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: زلزله شنبه شب در شهر قره ضیاالدین خسارتی در پی نداشت.

امیر عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمین لرزه ۳.۶ ریشتری امشب شهر قره ضیاالدین را لرزاند افزود: این زمین لرزه هیچگونه خسارتی در پی نداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیروهای امدادی آماده امداد رسانی در صورت بروز هر حادثه ای هستند.

براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ۳ و ۶ دهم ریشتری شهر قره ضیاالدین در آذربایجان غربی را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین روی داد و مرکز آن شهر قره ضیاالدین از توابع بخش مرکزی شهرستان چایپاره گزارش شده است.

این زمین لرزه موجب ترس و وحشت برخی از شهروندان این شهر شد.

کد مطلب 4429233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها