علوی انتصاب نماینده ولی فقیه در استان ایلام را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات در پیامی به حجت الاسلام نورکریمی، انتصاب وی بعنوان نماینده ولی فقیه در استان ایلام را تبریک گفت.

متن پیام وزیر اطلاعات به شرح زیر است:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ الله نور کریمی تبار

سلام علیکم

اکنون که با تأییدات و عنایات الهی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به سمت امامت جمعه ی دیار دلاورخیز ایلام و نماینده ی ولی فقیه در آن استان شهید پرور منصوب گردیده اید، ضمن عرض تبریک، توفیقات روز افزونتان در سنگر عبادی -سیاسی و دشمن شکن نمازجمعه، به منظور اشاعه ی فرهنگ غنی مکتب اسلام ناب محمّدی(صلوات الله علیه)، اجرای منویات آن رهبر فرزانه و خدمت به مردم غیور آن خطه را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

سید محمود علوی