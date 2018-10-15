به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دومین روز از مراسم آغاز به کار نهمین مجلس دانش آموزی، با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزیر ارتباطات، رئیس کمیته ملی المپیک، دانش آموزان منتخب و مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم گفت: ظرفیت ما و مطالبه شما باید این باشد که ظرفیت مناطق رشد را افزایش دهیم و آموزش و پرورش را به حوزه فن آوری اطلاعات تجهیز کنیم.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم در توسعه نقش داشته باشیم باید ما در فضای آموزش و پرورش نقش داشته باشیم.ما امروز از ظرفیت مجلس دانش آموزی می خواهیم استفاده کنیم و این مجلس برای توسعه مراکز رشد در کشور مصوبه داشته باشد و از طریق ما پیگیری کند.
وی افزود: ما آمادگی داریم اگر این مجلس کمیسیون تخصصی داشته باشد با آنها نشست داشته باشیم و از ظرفیت های استانی مجلس بهره بگیریم.
آذری جهرمی گفت: معمولاً هرکس علمش بیشتر شود، افتادهتر میشود و کسی که صدایش بلندتر است، بیشتر دیده میشود. این فرهنگ غیرصحیحی است که رواج پیدا کرده است چرا که باید به بطن صحبتها توجه کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به نمایندگان مجلس دانشآموزی بیان کرد: به گمانم بسیار مناسب است که در کنار سخنوری و کسب مهارت در این زمینه، سطح مطالعات خود را بالا ببرید چرا که شما در سنی هستید که بهترین یادگیری را در دریافت مطالب دارید. مطالبه بدون مطالعه به جایی نمیرسد و مسیر کشور را به مسیرهای غلطی میبرد.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در دوران بهار عربی خطاب به جوانان عرب فرمودند «ایدههایتان را بنویسید که تحقق این امر، برای ما هم میتواند کمککننده باشد».
آذری جهرمی ادامه داد: امروز اگر به درستی عمل نکردهایم، مشکل از انقلاب اسلامی نیست بلکه مشکل از من و کسانی چون من است که تنها حرف زدیم و درباره اهمیت جایگاه جوانان عمل نکردیم. نظام تصمیمگیری در سطح استانها و همچنین نظام بودجهریزی متمرکز، امروزه عامل توسعهیافتگی نامتمرکز است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: در اینکه جوانان چه میزان در حرکتهای رو به جلوی کشور اهمیت دارند، شکی نیست. همچنین از جهت نشاط و آزادگی، اهمیت به حضور جوانان در جامعه ارزشمند است. همچنین مهم است که جوانان ما آغشته به مسائل سیاسی نشوند.
وی تصریح کرد: جوان حرفش را صریح میزند و این اتفاق عاملی میشود که جامعه در مسیر درستی حرکت کند اما امان از وقتی که مسیر مطالبهگری عمومی شود. پیشنهاد من به رئیس مجلس دانشآموزی این است که از ظرفیت این مجلس برای ترویج مطالعه و ایجاد سکوهای آزاداندیشی استفاده شود. امروز در جامعه ما چشم رو هم چشمی وجود دارد اما چه اشکالی دارد که این موضوع را درباره مطالعه کردن در نظر بگیریم؟
آذری جهرمی ادامه داد: چالش امروز جامعه ما بیمطالعگی است و برخی از این فرصت برای ترویج حرفهای بیپایه و اساس استفاده میکنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هوشمندسازی مدارس کشور نیز گفت: هوشمندسازی صرفاً استفاده از ویدئو پروژکتور نیست بلکه از سه لایه تشکیل شده است. ما قرار است تمامی مدارس کشور را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم. با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، ۱۳۶ هزار بازمانده از تحصیل را با کمک آموزش و پرورش میتوان پوشش داد.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال و کارکرد آن بسیار مهم است؛ این اقتصاد دارای مفهومی مهم برای آینده نه چندان دور حاکمیت شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات در حاکمیت کشورها است. در تحول دیجیتال تمامی فعالیتهای روزانه مانند سیستم حمل و نقل و کشاورزی تغییر میکند که در این موضوع ما سه راهکار داریم؛ یا جلوی این دیجیتال بایستیم یا چشم و گوش بسته به عصر دیجیتال وارد شویم. راه سوم این است که با آگاهی، سهم خود را از عصر دیجیتال برداریم، چرا که ما باید علاوه بر داخل کشور، سهمی از بازار جهانی داشته باشیم.
آذری جهرمی تصریح کرد: زیستبوم کشورها، عامل مهمی در پیشبرد کارها است و هر جوان میتواند در مراکز رشد به فعالیتی بپردازد که در این میان وظیفه ما این است تا ظرفیت مراکز رشد را توسعه دهیم و آموزش و پرورش را به حوزه فناوری اطلاعات مجهز کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم جایگاهی در دنیا داشته باشیم، داشتههای ما به انواع معادن نیست بلکه باید مغزهای توانمند داشته باشیم.
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