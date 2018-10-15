اعتراض شدید نمایندگان مجلس به احتمال معرفی «ویسه» برای وزارت صنعت

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه سریع‌تر وزرای کار و اقتصاد از سوی دولت، اظهار داشت: جای تاسف است که دو وزارتخانه بزرگ کشور یعنی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اقتصاد و امور دارایی وزیر ندارند.

وی با انتقاد از رویه دولت در معرفی وزرا ادامه داد: انتظار ما این بود که رئیس جمهور یا حداقل معاونان وی پیش از معرفی رسمی وزرا، با کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلسه‌ای‌ می‌گذاشتند و با هماهنگی‌های لازم، نظر مجلس را هم درباره گزینه‌های پیشنهادی خود جویا می‌شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر اینکه ما باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات عدیده پیش روی کشور را حل و فصل کند، تصریح کرد: رئیس جمهور باید افرادی کارآمد، باسابقه و پاکدست را برای این وزارتخانه ها به مجلس معرفی کند و این افراد باید در وهله اول روحیه مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته باشند.

قاضی پور با تأکید بر ضرورت معرفی افرادی متخصص برای وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، بیان کرد: این وزرا نباید مانند وزرای گذشته باشند که پس از رأی اعتماد به مجلس پشت کنند، بلکه باید همواره مجلس را در رأس امور بدانند و با نمایندگان مشورت کنند.

نماینده مردم ارومیه در واکنش به احتمال معرفی رضا ویسه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از زمانی که بحث احتمال معرفی این فرد برای وزارتخانه مذکور مطرح شد، اکثریت نمایندگان مجلس مخالفت خود را به معاونان رئیس جمهور اعلام کرده‌اند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شائبه دوتابعیتی بودن ویسه منجر به مخالفت نمایندگان با معرفی وی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است، تصریح کرد: بیشتر از آنکه مسائل سیاسی درباره این شخص مدنظر نمایندگان باشد، عملکرد نامطلوب این فرد در صنعت خودروسازی مدنظر ما بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: علی‌رغم آنکه دولت با مجلس برای معرفی وزرای خود مشورتی نکرده است اما نمایندگان احساس وظیفه شرعی کردند و با مطرح شدن نام ویسه برای وزارتخانه مزبور، اعتراض خود درباره این فرد را به گوش دولتی‌ها رساندند، اما معلوم نیست که در نهایت این گزینه از سوی دولت منتفی شده است یا خیر.