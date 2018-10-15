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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

امیدهای پرسپولیس باز هم زیر ذره‌بین ایوانکوویچ می‌روند

امیدهای پرسپولیس باز هم زیر ذره‌بین ایوانکوویچ می‌روند

کادر فنی بزرگسال پرسپولیس در نظر دارد باز هم بازیکنان جوان تیم های پایه را زیر نظر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در ابتدای فصل جاری رقابت های لیگ‌برتر نشستی را با مربیان تیم‌های پایه پرسپولیس برگزار کرد. سرمربی سرخپوشان پایتخت به آنها قول داد ارتباط تنگاتنگی را با تیم های پایه حفظ می کند تا بتواند استعدادهای حاضر در رده های مختلف تیمی را به جمع بزرگسالان بیاورد.

از این‌رو اعضای کادرفنی پرسپولیس تصمیم دارند بازدیدهایی را از تمرینات و همچنین بازی تیم های پایه داشته باشند تا بازیکنانی که قابلیت فنی برای حضور در جمع بزرگسالان را دارند به برانکو ایوانکوویچ معرفی کنند.

زلاتکو ایوانکوویچ که در تمرینات پرسپولیس بیشتر با جوان‌تر ها کار می کند فعال تر از سایر دستیاران برانکو است. او هفته گذشته بازی امیدهای پرسپولیس را از نزدیک تماشا کرد و دقایقی با کادر فنی آنها صحبت کرد.

کد مطلب 4430500
مهدی مرتضویان

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