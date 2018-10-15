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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران به رادیو فرهنگ می رود

رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران به رادیو فرهنگ می رود

نادر مشایخی رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران مهمان این هفته برنامه رادیویی «نام آوران ایران زمین» است.

به گزارش خبرنگار مهر، «نام آوران ایران زمین» برنامه ای است که روزهای پنجشنبه از رادیو فرهنگ پخش می شود و به گفتگو با اهالی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین می پردازد.

مهمان این هفته نادر مشایخی متولد ۵ آذر ۱۳۳۷ در شهر تهران است. وی فرزند جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت ایرانی است. نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر تهران است.

علاقه مندان می توانند پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰ این برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوند.

«نام آوران ایران زمین» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی رکسانا حمیدی و اجرای علی عظیمی نژاد تولید و پخش می شود. رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید.

کد مطلب 4430603

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