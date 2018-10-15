رهبر اسبق ارکستر سمفونیک تهران به رادیو فرهنگ می رود

به گزارش خبرنگار مهر، «نام آوران ایران زمین» برنامه ای است که روزهای پنجشنبه از رادیو فرهنگ پخش می شود و به گفتگو با اهالی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین می پردازد.

مهمان این هفته نادر مشایخی متولد ۵ آذر ۱۳۳۷ در شهر تهران است. وی فرزند جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت ایرانی است. نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر تهران است.

علاقه مندان می توانند پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰ این برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوند.

«نام آوران ایران زمین» در گروه تاریخ و اندیشه به تهیه کنندگی رکسانا حمیدی و اجرای علی عظیمی نژاد تولید و پخش می شود. رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید.