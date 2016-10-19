به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۹ مهرماه نمایش رادیویی «گوهر سردابه» به کارگردانی مهین فردنوا از رادیو نمایش پخش می شود. این نمایش را فاطمه دلیری بر اساس جوامع الحکایات سدیدالدین محمد عوفی نوشته است. در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون بیوک میرزایی، علی میلانی، احمد گنجی، رویا فلاحی، ایوب آقاخانی، نورالدین جوادیان و تعداد زیادی از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«گوهر سردابه» به تهیه کنندگی شهلا نیساری، صدابرداری پیروز صدرایی، گویندگی امیر فرحان نیا ساعت ۱۲:۴۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

رادیو فرهنگ میزبان نادر مشایخی

رادیو فرهنگ پنجشنبه ۲۹ مهر در برنامه «نام آوران ایران زمین» با نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر گفتگو می کند.

این برنامه هر پنجشنبه ساعت ۲۱ از گروه تاریخ و اندیشه پخش می شود که به گفتگو با چهره های فرهنگی و تاثیرگذار حوزه های مختلف هنری و علوم انسانی اختصاص دارد. در برنامه این هفته گفتگوی اختصاصی با نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر را خواهید شنید.

نادر مشایخی فرزند جمشید مشایخی بازیگر نامدار تئاتر و سینما در سال ۱۳۳۷ در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی را در تهران به پایان رساند.

وی سپس به هنرستان عالی موسیقی رفت و بعد از آن به دانشگاه موسیقی وین در اتریش رفت و در رشته آهنگسازی، رهبری و موسیقی الکترونیک با درجه ممتاز فارغ التحصیلی شد.

مشایخی در سال ۲۰۰۱ ارکستر وین را تشکیل داد و از همان سال‌ها رهبری ارکسترهایی چون وین ۲۰۰۱ و کاپلا کوندورتا و همکاری با هنرمندانی چون هانا شیگولا را در فعالیت‌های خود گنجاند.

شرکت در فستیوال های معتبر اروپا، آمریکا و آسیا، رهبری ارکستر سمفونیک تهران و اجرای کنسرت با این ارکستر در اتریش (دو بار) و آلمان، تدریس در دانشگاه تهران، دانشکده صدا و سیما و کنسرواتوار تهران از دیگر فعالیت‌های این آهنگساز و موزیسین به شمار می‌رود.

کارشناس مجری این برنامه علی عظیمی نژادان و تهیه کننده آن رکسانا حمیدی است که پنجشنبه ها از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.