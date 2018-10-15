آشنایی با لیگ برتر انگلستان و لالیگا اسپانیا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، عاشقان فوتبال و علاقمندان به اطلاعات فوتبالی با مطالعه این مقاله به طور کامل با مهمترین اطلاعات لالیگا و لیگ برتر انگیس آشنا خواهند شد. برای اطلاع از نتایج زنده فوتبال لیگ‌های انگلیس و اسپانیا نیز سایت متافوتبال به طور لحظه ای آمار دقیق را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

معرفی لیگ برتر انگلستان

در سال ۱۹۹۲ لیگ برتر انگلستان به عنوان بالاترین رده فوتبال باشگاهی با ۲۲ تیم کار خود را آغاز کرد. در اولین دوره این لیگ فوتبال، تیم منچستریونایتد موفق به کسب اولین قهرمانی شد. در ادامه و با درخواست فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) مبنی بر کاهش تعداد تیم‌های لیگ‌های داخلی، در سال ۱۹۹۵ تعداد تیم‌های لیگ برتر از ۲۲ تیم به ۲۰ تیم کاهش یافت.

اگر بخواهیم سطح بندی مشخصی از رقابت‌های باشگاهی در کشور انگلستان داشته باشیم، اهمیت این رقابت ها به ترتیب زیر است:

لیگ برتر:

چمپیونشیپ

لیگ دسته اول

لیگ دسته دوم

نتایج زنده لیگ برتر انگلیس و سایر مسابقات فوتبال انگلیس و همچنین اطلاعات تکمیلی درمورد هریک از لیگ ها را می‌توانید به‌صورت کامل در سایت متافوتبال رصد کنید.

صعود به رقابتهای اروپایی

در حال حاضر ۴ تیم نخست لیگ برتر شانس حضور در لیگ قهرمانان اروپا را پیدا می‌کنند. همچنین تیم پنجم مسابقات این لیگ راهی لیگ اروپا می‌شود. در صورتیکه قهرمان جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس جزو ۴ تیم اول لیگ برتر قرار گرفته و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کنند ۲ سهمیه دیگر انگلستان برای لیگ اروپا به تیم های ششم و هفتم لیگ برتر اختصاص می‌یابد.

صعود و سقوط در لیگ برتر انگلستان

در لیگ برتر ۳ تیم انتهای جدول به چمپیونشیپ سقوط می‌کنند. برای صعود به لیگ برتر نیز ۲ تیم اول چمپیونشیپ مستقیما به دسته بالاتر صعود می‌کنند. برای سومین سهمیه صعود بین تیم‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم چمپیونشیپ نیز یک دوره مسابقه پلی‌آف برگزار می‌شود که هیجان صعود به لیگ برتر را به شدت بالا می‌برد.

قهرمانان لیگ برتر انگلستان

تیم فوتبال منچستر یونایتد ملقب به شیاطین سرخ با ۱۳ قهرمانی موفق‌ترین تیم در لیگ برتر انگلستان است. چلسی با ۵ قهرمانی، آرسنال و منچسترسیتی با ۳ قهرمانی و بلکبرن راورز و لسترسیتی با یک قهرمانی در رده‌های بعدی قرار دارند.

نکته مهم در تاریخ لیگ برتر انگلستان عدم قهرمانی باشگاه بزرگ لیورپول است. قرمزهای آنفیلد در فصل جدید (۲۰۱۸/۱۹) با سرمربی‌گری یورگن کلوپ یکی از مدعیان جدی قهرمانی هستند و پتانسیل شکست طلسم عدم قهرمانی در لیگ برتر را دارند.

لیگ برتر انگلستان از نگاه آمار و ارقام

بیشترین حضور:

گرت بری ۶۴۷ بازی

رایان گیگز ۶۳۲ بازی

فرانک لمپارد ۶۰۹ بازی

گلزنان برتر:

آلن شیرر ۲۶۰ گل

وین رونی ۲۰۸ گل

اندی کول ۱۸۷ گل

پاس گل دهندگان برتر:

رایان گیگز ۱۶۲ پاس گل

سسک فابرگاس ۱۱۱ پاس گل

وین رونی ۱۰۳ پاس گل

بیشترین پیروزی:

رایان گیگز ۴۰۷ برد

فرانک لمپارد ۳۴۹ برد

پل اسکولز ۳۲۱ برد

بیشترین شکست:

مارک شوارتزر ۲۰۰ باخت

گرت بری ۱۹۸ باخت

دیوید جیمز ۱۹۷ باخت

پرافتخارترین مربیان

الکس فرگوسن ۱۳ قهرمانی

آرسن ونگر ۳ قهرمانی

خوزه مورینیو ۳ قهرمانی

معرفی لالیگا اسپانیا

لالیگا یا پریمِرا دیویژن که به عنوان لیگ حرفه‌ای فوتبال اسپانیا شناخته می‌شود، یکی از پایه‌های اساسی فوتبال حرفه‌ای در دنیا محسوب می‌شود. با درخشش سال‌های اخیر تیم‌های رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید در مسابقات اروپایی، لیگ حرفه‌ای لالیگا چندین سال است، که در رده‌بندی فیفا در رتبه یک قرار دارد و در سال‌های اخیر فاصله‌ی امتیازی خود را با دیگر لیگ‌ها افزایش داده است.

احتمالا شما هم با پیگیری نتایج زنده لالیگا طرفدار یکی از تیم های معروف لالیگا مانند بارسلونا و رئال مادرید و یا شاید اتلتیکومادرید هستید.

در حال حاضر لالیگا با حضور ۲۰ تیم برگزار می‌شود. ۴ تیم ابتدایی جواز حضور در لیگ قهرمانان اروپا را به دست می‌آورند. ۳ تیم انتهایی نیز به سگوندا دیویژن (لیگ دسته دو اسپانیا) سقوط می کنند. اگر هم که از دنبال کنندگان نتایج زنده فوتبال اسپانیا هستید سریعترین و جامع ترین اطلاعات درباره این لیگ در سایت متافوتبال در اختیار شما قرار دارد.

قهرمانان لالیگا اسپانیا

باشگاه فوتبال رئال مادرید با ۳۳ قهرمانی موفق‌ترین تیم اسپانیا محسوب می‌شود. بعد از کهکشانی‌ها، بارسلونا با ۲۵ قهرمانی و اتلتیکو مادرید با ۱۰ قهرمانی در رده‌های بعدی برترین تیم های مسابقات فوتبال این کشور بشمار می‌روند.

ال کلاسیکو، مهمترین مسابقه باشگاهی جهان

ال‌دربی، ال‌سوپرکلاسیکو یا همان ال‌کلاسیکو را شاید بتوان جذاب‌ترین و مهمترین رقابت بین دو باشگاه فوتبال در جهان نامید که بین رئال مادرید و بارسلونا برگزار می‌شود. در دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو هواداران بارسلونا در ایالت کاتالونیا پرچم‌دار مبارزه سیاسی علیه وضعیت خفقان موجود در اسپانیا بودند. از همین جهت مردم کاتالان لقب «فراتر از یک باشگاه» را برای بارسلونا در نظر گرفتند.

ستارگان بزرگ دنیای فوتبال در لالیگا

یکی از جذابیت‌های لالیگا اسپانیا حضور پر رنگ ستاره‌های دنیای فوتبال در این لیگ بوده است. از تلمو زارا و آلفردو دی استفانو تا مارادونا و رونالدوی اورجینال! و نهایتا کریستیانو رونالدو و لیونل مسی. تا زمان حضور کریستیانو رونالدو در رئال مادرید این ستاره پرتغالی رقابت بسیار نزدیکی با لیونل مسی در کسب عناوین و افتخارات فردی داشت به طوریکه در ۱۰ سال گذشته تمام جوایز توپ طلای بهترین بازیکن سال بین این دو نفر تقسیم شد. در سال ۲۰۱۸ نیز باز هم مدعی اصلی فتح توپ طلا لوکا مادریچ از تیم رئال مادرید و لالیگاست.

بهترین گلزنان تارخ لالیگا

لیونل مسی، اسطوره آرژانتینی باشگاه بارسلونا با ۳۸۹ گل (تا قبل از هفته نهم فصل ۲۰۱۸/۱۹ لالیگا) در صدر بهترین گلزن تاریخ لالیگا قرار دارد. کریستیانو رونالدو با ۳۱۱ گل، تلمو زارا با ۲۵۱ گل، هوگو سانچز مکزیکی با ۲۳۴ گل و رائول گونزالس با ۲۲۸ گل در رده‌های بعدی برترین گلزنان تاریخ این لیگ اسپانیایی قرار دارند.

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