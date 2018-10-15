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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

ماجرای «خانه پرخاطره» فریبا متخصص

ماجرای «خانه پرخاطره» فریبا متخصص

نمایش رادیویی «خانه پرخاطره» با نقش آفرینی فریبا متخصص از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «خانه پرخاطره» به کارگردانی مجید حمزه سه‌شنبه ۲۴ مهرماه از رادیو نمایش پخش می‌شود. این نمایش رادیویی را علی عباسی نوشته که سوژه اجتماعی دارد و ماجراهای زندگی زوجی ایرانی را روایت می‌کند.

در «خانه پرخاطره» هنرمندانی چون فریبا متخصص، صفا آقاجانی، نسرین زارع، محمد شریفی مقدم، مهدی طهماسبی، شیوا رفیعیان، رامین پورایمان ، مینا شجاع و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می‌پردازند.

این نمایش به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی، صدابرداریی رضا طاهری و افکتوری نرگس موسی‌پور فردا سه‌شنبه ساعت ۱۶ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

کد مطلب 4430642

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