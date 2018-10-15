دلایل انتقاد برخی سینماگران از بنیاد فارابی به روایت مدیرعامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به سیاست‌های حمایتی این بنیاد درباره برخی انتقادها از سوی گروهی از فیلمسازان در برخی رسانه‌ها و انتشار برخی نامه‌ها و مطالب در فضای مجازی توضیحاتی را ارایه کرد.

تابش اظهار کرد: آنچه باعث شده بنیاد سینمایی فارابی بیشتر در صدر اخبار قرار گیرد و برخی فیلمسازان این بنیاد را مورد بی مهری قرار دهند این است که فارابی نمی‌تواند با توجه به محدودیت منابع به تمامی تقاضاهای حمایتی از جمله وام و یا مشارکت در تولید فیلم پاسخ مثبت بدهد. علت دیگر این است در طول سالیان فعالیت بنیاد سینمایی فارابی بسیاری از هنرمندان با بنیاد در تعامل بوده و حساب‌هایی با این نهاد سینمایی دارند. از جایی که طبق مصوبات هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی تسویه‌حساب‌ها و تراز کردن حساب‌ها در دستور کار قرار گرفته، بنیاد ناگزیر به مطالبه این طلب‌های قدیمی است.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی یادآور شد: رویکرد بنیاد همواره حمایت از فیلمسازان بوده است اما فراموش نکنیم پایداری و ادامه حیات آن منوط به این است که بتواند حساب‌های خود را تسویه و عملکردی شفاف ارایه کند.

تابش عنوان کرد: اخیراً هجمه‌ها علیه بنیاد زیاد شده است و معتقدم سه یا چهار گروه هستند که می‌توانند از فارابی ناراضی باشند؛ نخست کسانی که ممکن است به عنوان فیلمساز فیلم اولی انتظار دارند بنیاد سینمایی فارابی همه هزینه‌های تولید فیلم آنان را تامین کند. اگرچه بنیاد در طول سال‌های گذشته تاکنون به فیلمسازان فیلم اول توجه داشته اما این کمپانی فیلمسازی باید برای ساخت هر فیلمنامه یا هر موضوع دلایلی داشته باشد و موضوعات آثار در چشم‌انداز بنیاد سینمایی فارابی معنادار باشد.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد: برخی فیلمسازان هم تصور می‌کنند فارابی مکلف است تمام امکانات فیلمسازی آنان را فراهم کند. حداقل شرط فیلمنامه برای تولید، داشتن پروانه ساخت، تهیه کننده و منابع مالی است و در این صورت پس از بررسی در شوراهای مربوطه در صورتی که تشخیص داده شود که فیلمنامه ارایه شده قابل قبول و یا حتی قابل تصحیح است در چشم‌انداز پروژه‌های فارابی چنین اثری می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد.

برخی فیلمسازان هم تصور می‌کنند فارابی مکلف است تمام امکانات فیلمسازی آنان را فراهم کند تابش گفت: برخی از دوستان در حالی به بنیاد سینمایی فارابی مراجعه می‌کنند که تهیه کننده، پروانه ساخت و منابع برای تولید فیلم ندارند و خواستار حمایت هستند که این عملی نیست.

وی یادآور شد: گروه دوم منتقدان، فیلمسازانی هستند که جایگاه قابل اعتنایی ندارند. این افراد وقتی نمی‌توانند تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را متقاعد کنند که در ساخت فیلمشان مشارکت کنند چشم به حمایت فارابی می‌دوزند. این گروه، فیلم‌هایشان از منظر ارزش‌های فرهنگی، توفیق تجاری و قواعد سینمایی قابل توجه نیست. این در حالی است که متاسفانه این افراد در سال‌های گذشته برای ساخت فیلم‌هایشان پول گرفتند و سوابق این مهم را نشان می‌دهد و طبعاً چنین شخصیت‌هایی وقتی با پاسخ منفی فارابی رو به رو می‌شوند ناراضی شده، حرف‌هایی را درباره موجودیت و عملکرد بنیاد می‌زنند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی عنوان کرد: گروه سوم فیلمسازانی هستند که ممکن است فیلمسازان خوبی باشند و سابقه قابل قبولی هم داشته باشند و آثاری نیز در کارنامه آنان باشد اما فیلمنامه مدنظر آنان در اولویت‌های موضوعی فارابی نباشد. فارابی مانند هر سازمانی چشم‌انداز و ماموریتی دارد و به دلایلی ممکن است از فیلم‌هایی حمایت نکند. این دلایل شخصی نیست و شوراهای تخصصی و افراد مختلف درباره فیلمنامه‌ها اظهار نظر می‌کنند.

تابش اظهار کرد: گروه چهارم شامل فیلمسازان صاحب‌نام می‌شوند که کارهایشان در جشنواره‌ها و محافل فرهنگی مورد توجه است اما انتظارات آنان به گونه‌ای است که فارابی نمی‌تواند پاسخگوی آنان باشد.

وی افزود: ممکن است ما با محتوای فیلمنامه ارایه شده موافق باشیم اما درباره درخواست‌های مالی نتوانیم شرایط مدنظر آنان را فراهم کنیم. گروهی کارشناسی درباره براوردها و هزینه فیلم‌ها بحث می‌کنند و فیلمنامه را می‌خوانند اما اگر براوردی که فیلمساز بدهد ۳ برابر براورد کارشناسان فارابی باشد، طبعاً ما به چنین برآوردی پاسخ مثبت نمی‌دهیم. همانقدر که ما باید به تشخیص فرهنگی و اولویت مضامین جدیت به خرج دهیم در حفظ و توزیع منابع فارابی نیز کوشا خواهیم بود.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی توضیح داد: این چهار گروه کسانی هستند که می‌توانند از بنیاد سینمایی فارابی ناراضی باشند. فراموش نکنیم در گذشته ۲ وضعیت وجود داشت که موجب می‌شد فارابی کمتر مورد هجمه قرار گیرد. نخست آن که تعداد فیلم‌هایی که در سال‌های قبل ساخته می‌شد کمتر بوده و دوم اینکه میزان هزینه‌های تولید فیلم به اندازه کنونی نبوده است.

تابش در این باره توضیح داد: نسبت هزینه تولید فیلم‌ها در گذشته به گونه‌ای بوده که بودجه فارابی به عنوان نمونه، پاسخگوی تولید ۸۰ اثر سینمایی بوده اما هزینه تولید فیلم‌ها با سرعت افزایش یافته اما بودجه حمایتی فارابی متناسب با آن رشد نیافته است.

وی گفت: امروز بدون توجه به ملاحظات فرهنگی، فارابی در نهایت می‌تواند ۳۰ فیلم را حمایت کند. این بنیاد سینمایی امروز به سمت توسعه سینما حرکت می‌کند و در تولید محتوا نقش دارد. همان اندازه که باید نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تولید فیلم پر رنگ‌تر شود، نقش فارابی باید در توسعه فرهنگی افزایش یابد و برای قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و حوزه فرهنگ در سینما توازن برقرار شود.

به گفته تابش، کمک‌های فارابی معطوف به بخش نرم افزاری، توسعه محتوا و راه‌اندازی تولید فیلم‌هاست.

وی ادامه داد: فیلم باید متقاضی داشته باشد و مردم باید با داستان جذاب رو به رو باشند که بدیهی است مجموع این نگاه، سینمای آبرومندی را رقم می‌زند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی عنوان کرد: امروز حمایت عام از همه فیلم‌های سینمایی وجود خارجی ندارد و فیلم به اصطلاح فاخر به معنای پر هزینه نیز هر چند سال یکبار ممکن است اتفاق بیفتد. ما حمایت عام فرهنگی را ماموریت می‌دانیم اما حمایت عام مالی را ماموریت خود نمی‌دانیم. فارابی مرجع رد یا تصویب فیلمنامه‌ها نیست بلکه این مهم در معاونت ارزشیابی و نظارت بر آثار سینمایی انجام می‌شود.

تابش در پایان تاکید کرد: بنیاد سینمایی فارابی مانند همه کمپانی‌های فیلمسازی فیلم‌هایی را برای مشارکت در تولید و یا حمایت انتخاب می‌کند که این تعداد محدودتر از قبل است و به عبارتی ما بنیاد را به سمت حرکت کیفی می‌بینیم و معتقدیم باید این نهاد سینمایی وارد چنین مسیری شود.