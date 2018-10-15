صدرنشینی «ونوم» ادامه دارد/ بردلی کوپر در تعقیب تام هاردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «ونوم» با بازی تام هاردی برای دومین هفته متوالی با فروشی بیش از ۳۵ میلیون دلار صدر جدول باکس آفیس ایالات متحده آمریکا را از آن خود نگه داشت تا مجموع فروش خود را به ۱۴۲ میلیون دلار برساند. در رده دوم درام عاشقانه و موزیکال «ستاره‌ای متولد شده‌است» با بازی و کارگردانی بردلی کوپر نیز این آخر هفته با فروشی ۲۸ میلیون دلاری و مجموع ۹۴ میلیون دلاری در تعقیب جایگاه نخست باکس آفیس است.

«نخستین انسان» رایان گاسلینگ که این هفته روی پرده ها آمد و زندگی نیل آرمسترانگ فضانورد را به تصویر می کشد با شروعی ۱۶.۵ میلیون دلاری در بیش از ۳۶۰۰ سینما، که کمتر از حد انتظار تعبیر می شود خود را در جایگاه سوم و کمی بالاتر از دیگر فیلم تازه به صحنه آمده سونی یعنی «مورمور۲: هالووین جن‌زده» می بیند که با ۱۶.۲ میلیون دلار فروش در جایگاه چهارم قرار دارد.

«ونوم» این هفته کاهش فروشی ۵۶ درصدی نسبت به هفته اول اکران خود داشت، اما سینمادوستان بی توجه به نظرات منفی منتقدان همچنان به تماشای این ابرقهرمان تازه وارد مارول می نشینند.

«ستاره ای متولد می شود» نیز همچنان بهره مند از ستاره های منتقدان و رسانه ها و شور و شعف تماشاچیان به دلیل حضور بردلی کوپر ستاره همیشه محبوب هالیوود، تنها با کاهش فروشی ۳۳ درصدی نسبت به هفته اول، به اکران موفق خود در ۳۷۰۰ سالن سینما ادامه می دهد.

از سوی دیگر «نخستین انسان» فروشی کمتر از پیش بینی ها داشت و بنا بر برآوردهای CinemScore امتیاز B+ را از سوی مخاطبان دریافت کرده است. البته جیم ار رییس بخش توزیع یونیورسال خلاف این نظر را دارد و معتقد است که مخاطبان اصلی این فیلم جامعه مسن‌تری هستند. «نخستین انسان» امتیاز ۸۸% را از Rotten Tomatoes دریافت کرده است و قطعا حضوری قدرتمند در جدول فروش خواهد داشت. او اضافه کرد: این آخر هفته فقط یک نقطه شروع بود؛ این یک مسابقه استقامت است نه دوی ۱۰۰ متر.

«نخستین انسان» به کارگردانی دیمین شزل، روایتگر زندگی نیل آرمسترانگ فضانورد و سال های منتهی به حضور او در عملیات آپولو ۱۱ و فتح ماه است.

در رده چهارم کمدی ترسناک «مورمور۲: هالووین جن‌زده» نمایشی تقریبا فراتر از داشت زیرا فیلمی خانوادگی محسوب می شود. مجموع فروش قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱۵ به رقم ۸۰ میلیون دلار رسید.

در رتبه پنجم انیمیشن «پاکوتاه» حضور دارد که بعد از ۳ هفته، از مجموع ۵۷ میلیون دلار گذر کرده است و به دنبال آن «مدرسه شبانه» قرار دارد که این هفته تنها ۸ میلیون دلار و در مجموع ۵۹ میلیون دلار فروش در گیشه داشته است.

«اوقات بد در ال رویال» فیلم جدید فاکس که داستان ۶ غریبه در هتلی به نام ال رویال در مرز کالیفرنیا و نوادا را بیان می کند با کمی بیش از ۷ میلیون دلار فروش در جایگاه هفتم قرار دارد.

«خانه ای با ساعتی درون دیوارهایش»، «نفرتی که تو می دهی» و تریلر رازآلود «یک لطف ساده» به ترتیب در رده های بعدی فروش این آخر هفته در آمریکا بودند.