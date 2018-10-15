اعلام اسامی برگزیدگان بانوان در چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برگزیده چهل و یکمین دوره از مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش بانوان که از ۱۷ مهر ماه آغاز گردید، اعلام شد.

این مسابقات در بخش بانوان در رشته های حفظ کل، حفظ ۲۰ و ۱۰ جزء و رشته قرائت و ترتیل برگزار شد.

بر همین اساس در رشته حفظ ۱۰ جزء: علیه مهدوی نیا از خراسان رضوی و پرنیان عصابخش از تهران موفق به کسب رتبه ممتاز شدند و لیلا خزایی از البرز و اعظم صادقی ورجانی از قم رتبه عالی را به خود اختصاص دادند و مریم عظیمی از کرمان نیز شایسته تقدیر شد.

در رشته حفظ ۲۰ جزء: رؤیا فضائلی از خراسان رضوی، رسل حمندی از تهران، فائزه سادات قریشی نسب از یزد و حمیده حسینی از فارس رتبه عالی را کسب کردند و نرگس خوشبخت از اصفهان و فاطمه خالقی از خراسان رضوی رتبه شایسته تقدیر را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رشته قرائت عادله شیخی نماینده استان مرکزی توانست تنها رتبه ممتاز این رشته در این دور از مسابقات را کسب کند. ثمین کرم از کرمانشاه، نسیبه کرمی پارسا از قم، مرضیه میرزاپور از خراسان رضوی و مریم سمایی از البرز رتبه عالی را کسب کردند و زهرا سهرابی از کرمانشاه شایسته تقدیر شد.

در رشته ترتیل نیز نجمه رضانژاد از قم، موفق به کسب رتبه ممتاز شد و فرزانه کلالی از خراسان رضوی، سنا منبوهی از خوزستان و فهمیه اصغرزاده از کرمان حائز رتبه عالی شدند. رتبه شایسته تقدیر این رشته نیز نسیب خدیجه دیاری بیدگلی از قم و مریم فتحی زاده از البرز شد.

در رشته حفظ کل مریم شفیعی از ایلام و فاطمه شیرازی از تهران رتبه ممتاز کسب کردند و عطیه تبیانیان و سماء بابایی از تهران و طاهره نائبی موحد از کردستان رتبه عالی را به خود اختصاص دادند. زهرا محبی از اصفهان، راضیه رحیمی از اصفهان و رضوان باقری از تهران نیز شایسته تقدیر شدند.

چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۰ مهرماه در اراک آغاز شد و امروز ۲۳ مهرماه و بعد از ۱۴ روز رقابت متسابقین در رشته‌های آوایی و معارفی به کار خود پایان دارد و مراسم اختتامیه آن نیز امروز در مجتمع کوه نور اراک در حال برگزاری است.