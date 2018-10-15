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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

تمهیدات ارتباطی برای اربعین؛

اتصال گذرگاههای مرزی به فیبرنوری/ تعرفه رومینگ عراق تغییری نکرد

اتصال گذرگاههای مرزی به فیبرنوری/ تعرفه رومینگ عراق تغییری نکرد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از اتصال گذرگاههای مرزی ایران با عراق به شبکه فیبرنوری خبر داد و گفت: تعرفه رومینگ ایران در عراق در ایام اربعین امسال، نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه با بیان اینکه تمهیدات ارتباطی لازم توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارائه تسهیلات به زوار گرامی اربعین حسینی فراهم شده است، اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی برای فراهم کردن تسهیلات به زوار حسینی، تمامی امکانات ارتباطی و فنی خود را درجهت افزایش کیفیت برقراری ارتباط به کار گرفته است.

وی افزود: با توجه به تردد میلیونی زائران اربعین حسینی و لزوم ارائه تسهیلات با کیفیت به زوار، تلاش‎های زیادی برای پوشش ارتباطی و اینترنتی زائران انجام شده است و بر همین اساس این شرکت ظرفیت مدارات بین المللی خود را افزایش داده و برای ارائه خدمات مکالمات بین الملل وارده از طریق شبکه IP در حال فراهم آوردن بستر زیرساختی برای اپراتورهای ارتباطی ذیربط به مدت ۱۰ روز ( فاصله یک هفته قبل و سه روز بعد از اربعین حسینی ) هستیم تا مشکلی در برقراری ارتباط نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه فیبر نوری ایلام به مرز مهران و تکمیل آن تا پایان مهرماه، افزایش دو برابری لیـنک های ارتباطی، تقـویت مسـیرهای مرزی در داخل کـشور، افزایـش ظـرفیت سیگـنالینگ بین الملل ، بهینه سازی مسیرهای ارتباطی و کنترل ۲۴ ساعته بر کیفیت شبکه از جمله اقدامات این شرکت است.

عباسی شاهکوه تاکیدکرد : با برنامه‌ریزی های لازم و دقیق برای تامین ارتباطات و زیرساخت‌های مخابراتی درجهت ارائه خدمات با کیفیت و مناسب، کلیه گذرگاههای ارتباطی در مرزها از طریق فیبرنوری به کشور عراق متصل شده اند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی گفت : از دیگر تسهیلات درنظرگرفته شده این شرکت، ارائه سرویس MPLS برای اپراتورهای تلفن همراه با ٧٥ درصد تخفیف برای تسهیل در رومینگ و نیز اعمال تعرفه های سابق به مقصد عراق به رغم افزایش نرخ ارز، از ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان خواهد بود.

کد مطلب 4430902

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