زائران مبتلا به کمر درد داروهای لازم را به همراه داشته باشند

سید محمد جزایری متخصص ارتوپد در گفتگو با خبرنگار مهر، در توصیه به زائران اربعین که دچار کمر درد و پا درد هستند، گفت: این دسته از زائران باید در طول سفر نکات پزشکی را کاملا رعایت کرده تا دچار دردهای مزمن نشوند.

جزایری توضیح داد: افراد دارای دردهای ارتوپدی از جمله کمر درد و پا درد در صورت حضور در پیاده روی اربعین، حتما داروها و وسایل مورد نیاز خود از جمله زانو بند و کمربند های مخصوص را به همراه داشته باشند.

وی درباره افرادی که دارای کمر دردهای شدید از جمله بیرون زدگی دیسک هستند، اظهار کرد: بهتر است این افراد یا در پیاده روی اربعین شرکت نکنند یا در صورت حضور تمامی نکات پزشکی را رعایت کنند.

این متخصص ارتوپد با بیان اینکه افراد مبتلا به کمردرد های عادی منعی برای شرکت در این سفر ندارند، تاکید کرد: این دسته از افراد می توانند به راحتی در مراسم اربعین حضور یابند و تنها در صورت ابتلا به کمر درد در طول مسیر، باید ۲۴ ساعت بدون حرکت استراحت کنند.

جزایری اضافه کرد: این دسته از زائران برای درمان درد خود به صورت صاف دراز کشیده و زیر زانو یک بالشت قرار دهند یا به پهلو خوابیده و پاها را به داخل شکم جمع کنند.

وی همچنین همراه داشتن قرص هایی از جمله استامینوفن، دیکلوفناک و پروفن را نیز برای زائران ضروری خواند.

این متخصص ارتوپد با بیان اینکه زائران تا حد امکان مسیرهایی با فواصل کوتاه را پیاده روی کنند، ادامه داد: مسافران تا مرز خستگی به پیاد روی ادامه دهند و بین مسیر در فواصل زمانی مشخص قدری استراحت داشته باشند.

جزایری با بیان اینکه زائران در صورت احساس خستگی در طول مسیر نیز مدتی خوابیده یا حداقل بنشینند، تاکید کرد: در صورت وجود مکانی برای استراحت و خوابیدن نیز ساق پاها را در زاویه ۹۰ درجه و ترجیحا روی بلندی قرار داده تا به مدت ۷ یا ۸ دقیقه عضلات کمر و پا استراحت کنند.

وی با بیان اینکه مسافران پس از مدتی حمل کوله پشتی آن را از روی دوش برداشته تا عضلات استراحت کنند، تصریح کرد: کوله پشتی نباشد به صورت یکنواخت به مدت طولانی روی دوش باشد. بهتر است تا مسافران در بین مسیر و پس از مدتی کوله را زمین گذاشته و حرکاتی برای تقویت عضلات شانه انجام دهند.

این متخصص ارتوپد توضیح داد: برای انجام این حرکات نیز دست ها را کنار بدن قرار داده و طی حرکتی شانه ها را به بالا و پایین اندازند. نرمش دیگر نیز برای تقویت عضلات، حرکت شانه ها به سمت جلو و پایین یا عقب و پایین است.

جزایری اظهار کرد: بهتر است که این نرمش ها حداقل دو بار در روز و هر بار حدود ۱۰ مرتبه انجام شود تا خستگی عضلات کتف و شانه رفع شده و توان ادامه سفر را داشته باشند.

وی هم چنین برای زائران کهن سال نیز توصیه کرد: افراد کهن سال حتما در طول سفر از یک عصا یا چوب دستی استفاده کنند چراکه استفاده از عصا موجب کاهش ۳۰ درصدی وزن بدن شده و به عنوان حائلی موجب حفظ تعادل بدن می شود.

این متخصص ارتوپد در پایان درباره به همراه داشتن ظرف آب برای حفظ آب بدن در طول سفر اربعین تاکید کرد.