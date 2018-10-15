نمایش ۶ فیلم کوتاه خارجی و ایرانی در گروه «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط­ عمومی گروه «هنر و تجربه»، گروه سینمایی «هنر و تجربه» با مشارکت سفارت آلمان در ایران و موسسه آرسنال (موسسه تولید فیلم و ویدیو آرت) برنامه ­ای با نام «فورم اکسپندد» (Forum Expanded) را در تاریخ ۲۸ مهرماه برگزار می‌­کند.

این برنامه شامل نمایش ۶ فیلم کوتاه و جلسه گفتگو درباره این فیلم هاست که در تاریخ ۲۸ مهرماه ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می شود.

«بروس­لی در سرزمین بالزاک» به کارگردانی ماریا ترزا آلوس محصول سال ۲۰۰۷ کشور فرانسه، «فالگوش» به کارگردانی محمدرضا فرزاد محصول سال ۲۰۱۱ ایران، «آیا تا به حال یک خرس کشته ­ای یا جمیلا شدن» به کارگردانی مروا آرسانیوس محصول سال ۲۰۱۴ کشور لبنان، «در باب ساخت فیلم­ های گریفیث» به کارگردانی هارون فاروکس محصول سال ۲۰۰۶ آلمان، «امروز ۱۱ ژوئن ۱۹۹۳ است» به کارگردانی کلاریسا تیمه محصول سال ۲۰۱۸ آلمان و بوسنی و «Xenogenese» به کارگردانی موریشیتا آکی هیکو محصول کشور ژاپن ۶ فیلم کوتاهی هستند که در این برنامه به نمایش درمی آیند.

استفانی شولت استراتوس مهمان ویژه این برنامه یک روزه است که پیش از نمایش درباره فیلم­ ها و همچنین در زمینه فعالیت­ های موسسه آرسنال و برنامه های فوروم صحبت می کند. وی در حال حاضر مدیر موقت فورم و مدیر فورم اکسپندد است و از سال ۲۰۰۴ به همراهی میلنا گرگور و بیرجت کوهلر نایب رییسی موسسه آرسنال را برعهده داشته است.

فورم اکسپندد یکی از بخش­ های جشنواره فیلم برلین است که با هدف گسترش فهم دقیق از فیلم، پایه­ گذاری شده است.

ورود برای عموم علاقه­‌مندان آزاد است.