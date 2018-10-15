نمایش ۶ فیلم کوتاه خارجی و ایرانی در گروه «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه «هنر و تجربه»، گروه سینمایی «هنر و تجربه» با مشارکت سفارت آلمان در ایران و موسسه آرسنال (موسسه تولید فیلم و ویدیو آرت) برنامه ای با نام «فورم اکسپندد» (Forum Expanded) را در تاریخ ۲۸ مهرماه برگزار میکند.
این برنامه شامل نمایش ۶ فیلم کوتاه و جلسه گفتگو درباره این فیلم هاست که در تاریخ ۲۸ مهرماه ساعت ۱۸ در سالن فردوس موزه سینما برگزار می شود.
«بروسلی در سرزمین بالزاک» به کارگردانی ماریا ترزا آلوس محصول سال ۲۰۰۷ کشور فرانسه، «فالگوش» به کارگردانی محمدرضا فرزاد محصول سال ۲۰۱۱ ایران، «آیا تا به حال یک خرس کشته ای یا جمیلا شدن» به کارگردانی مروا آرسانیوس محصول سال ۲۰۱۴ کشور لبنان، «در باب ساخت فیلم های گریفیث» به کارگردانی هارون فاروکس محصول سال ۲۰۰۶ آلمان، «امروز ۱۱ ژوئن ۱۹۹۳ است» به کارگردانی کلاریسا تیمه محصول سال ۲۰۱۸ آلمان و بوسنی و «Xenogenese» به کارگردانی موریشیتا آکی هیکو محصول کشور ژاپن ۶ فیلم کوتاهی هستند که در این برنامه به نمایش درمی آیند.
استفانی شولت استراتوس مهمان ویژه این برنامه یک روزه است که پیش از نمایش درباره فیلم ها و همچنین در زمینه فعالیت های موسسه آرسنال و برنامه های فوروم صحبت می کند. وی در حال حاضر مدیر موقت فورم و مدیر فورم اکسپندد است و از سال ۲۰۰۴ به همراهی میلنا گرگور و بیرجت کوهلر نایب رییسی موسسه آرسنال را برعهده داشته است.
فورم اکسپندد یکی از بخش های جشنواره فیلم برلین است که با هدف گسترش فهم دقیق از فیلم، پایه گذاری شده است.
ورود برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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