کیوسک سفارش آنلاین بومی سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این محصول سخت افزاری - نرم افزاری کاملا بومی با هدف جذب بازارهای ایران و خاورمیانه توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی در نمایشگاه جیتکس دبی ارائه شده است.

محمد متشرعی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده «سلف اوردر» درباره این محصول به خبرنگار مهر گفت: کیوسک سفارس خدمات با کاربردهای مختلفی مانند فروش بلیط، سفارش کالا و مدل رستورانی سفارش غذا طراحی شده و به صورت صفر تا ۱۰۰ در ایران طراحی و تولید شده است.

وی حذف صف، استفاده حداکثری از زمان و جلوگیری از اتلاف وقت را از جمله ویژگیهای این محصول عنوان کرد و گفت: دنیا به سمت سفارش سلف تو سلف در حرکت است و خدمات به انتخاب مشتری و بدون نیاز به یک نیروی انسانی و یا فروشنده، قابل ارائه خواهد بود. از این جهت کیوسک ثبت سفارش در کشورهای توسعه یافته در حال نصب است و ما موفق شدیم این محصول سخت افزاری نرم افزاری را با نصف قیمت تمام شده نسبت به مدل مشابه خارجی در ایران تولید و بومی سازی کنیم.

متشرعی با اشاره به اینکه نمونه خارجی این محصول حدود ۴ هزار یورو قیمت دارد، افزود: در تلاش برای جذب بازار خاورمیانه هستیم و این پنل صنعتی را با نصف این قیمت می توانیم در کشورهای منطقه عرضه کنیم.

وی جذب بازار منطقه و صادرات این محصول ایرانی را از جمله اهداف حضور در نمایشگاه جیتکس عنوان کرد و گفت: این کیوسک دیجیتال ۴۳ اینچی با امکان اتصال به درگاه های بانکی و پرداخت آنلاین پول، در شهرک ICT تولید می شود.