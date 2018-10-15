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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از جیتکس؛

کیوسک سفارش آنلاین بومی سازی شد

کیوسک سفارش آنلاین بومی سازی شد

کیوسک سفارش آنلاین (سلف تو سلف سرویس) به عنوان یک محصول سخت افزاری ایرانی در نمایشگاه جیتکس عرضه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این محصول سخت افزاری - نرم افزاری کاملا بومی با هدف جذب بازارهای ایران و خاورمیانه توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی در نمایشگاه جیتکس دبی ارائه شده است.

محمد متشرعی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدکننده «سلف اوردر» درباره این محصول به خبرنگار مهر گفت: کیوسک سفارس خدمات با کاربردهای مختلفی مانند فروش بلیط، سفارش کالا و مدل رستورانی سفارش غذا طراحی شده و به صورت صفر تا ۱۰۰ در ایران طراحی و تولید شده است.

وی حذف صف، استفاده حداکثری از زمان و جلوگیری از اتلاف وقت را از جمله ویژگیهای این محصول عنوان کرد و گفت: دنیا به سمت سفارش سلف تو سلف در حرکت است و خدمات به انتخاب مشتری و بدون نیاز به یک نیروی انسانی و یا فروشنده، قابل ارائه خواهد بود. از این جهت کیوسک ثبت سفارش در کشورهای توسعه یافته در حال نصب است و ما موفق شدیم این محصول سخت افزاری نرم افزاری را با نصف قیمت تمام شده نسبت به مدل مشابه خارجی در ایران تولید و بومی سازی کنیم.

متشرعی با اشاره به اینکه نمونه خارجی این محصول حدود ۴ هزار یورو قیمت دارد، افزود: در تلاش برای جذب بازار خاورمیانه هستیم و این پنل صنعتی را با نصف این قیمت می توانیم در کشورهای منطقه عرضه کنیم.

وی جذب بازار منطقه و صادرات این محصول ایرانی را از جمله اهداف حضور در نمایشگاه جیتکس عنوان کرد و گفت: این کیوسک دیجیتال ۴۳ اینچی با امکان اتصال به درگاه های بانکی و پرداخت آنلاین پول، در شهرک ICT تولید می شود.

کد مطلب 4431001

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