نفرات برتر بخش بانوان چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم کشور پس از ۱۳ روز رقابت در بخش آقایان و بانوان خاتمه یافت و پس از معرفی نفرات برتر آقایان در روز هفدهم مهرماه، امروز(۲۳ مهر) نفرات برتر بخش بانوان نیز پس از شش روز رقابت در اراک معرفی شدند.

براساس این گزارش، در رشته حفظ ۱۰ جزء این مسابقات، علیه مهدوی‌نیا از خراسان رضوی و پرنیان عصابخش از تهران صاحب رتبه ممتاز، لیلا خزایی از البرز و اعظم صادقی‌ از قم رتبه عالی و مریم عظیمی از کرمان شایسته تقدیر شناخته شدند.

همچنین در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم، رویا فضائلی از خراسان رضوی، رسل حمندی از تهران، فائزه سادات قریشی‌ نسب از یزد و حمیده حسینی از فارس رتبه عالی را کسب کردند و نرگس خوشبخت از اصفهان و فاطمه خالقی از خراسان رضوی شایسته تقدیر شدند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم، مریم شفیعی از ایلام و فاطمه شیرازی از تهران رتبه های ممتاز، عطیه تبیانیان از تهران، سماء بابایی از تهران و طاهره نائبی موحد از کردستان رتبه های عالی را کسب کردند و زهرا محبی از اصفهان، راضیه رحیمی از اصفهان و رضوان باقری از تهران شایسته تقدیر شناخته شدند.

همچنین در قرائت ترتیل نجمه رضانژاد از قم صاحب رتبه ممتاز، فرزانه کلالی از خراسان رضوی، سنا منبوهی از خوزستان و فهیمه اصغرزاده از کرمان رتبه های عالی و خدیجه دیاری بیدگلی از قم و مریم فتحی زاده از البرز نیز شایسته تقدیر شدند.

در رشته قرائت تحقیق نیز، عادله شیخی از استان مرکزی رتبه ممتاز، ثمین کرم از کرمانشاه، نسیبه کرمی پارسا از قم، مرضیه میرزاپور از خراسان رضوی و مریم سمایی از البرز رتبه عالی و زهرا سهرابی از کرمانشاه رتبه شایسته تقدیر این دوره از مسابقات را کسب کردند.