کیفیت ساخت و سازها در طرح های عمرانی باید رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق شناس دوشنبه در جلسه شورای مدیران بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم سرعت بخشی در عملیات اجرایی طرح ها، افزود: باید از ظرفیت مهندسان مشاور توانمند و اساتید فن در پیشبرد هر چه بهتر و تخصصی تر کارها استفاده شود.

وی اظهار داشت: لازم است برای بالا بردن سطح علمی و عملی ناظران در طرح های ساخت و ساز، کلاس های آموزش تاسیسات و نازک کاری برگزار شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با قدردانی از نحوه عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: در اجرای این واحدها باید راهکارهای تسهیل با هدف بهینه سازی، صرفه جویی انرژی و حفظ سرمایه ملی ارایه شود.

حق شناس ادامه داد: فعالیت های بنیاد مسکن آذربایجان شرقی برای گسترش و به حرکت درآوردن چرخه تولید و اشتغال خوب بوده و باید این روند تداوم یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: روند احداث طرح های مسکن شهری در این استان و شهرستان ها به طور مرتب رصد می شود و در موارد مورد نیاز دستورهای لازم برای پیشرفت هرچه بهتر آن ها به عوامل اجرایی داده می شود.

حافظ باباپور با بیان اینکه بنیاد مسکن آذربایجان شرقی طرح های گسترده ای در خصوص مسکن شهری و مسکن مهر نیز دارد، افزود: مجموعه این بنیاد و کارشناسان مسکن شهری تلاش می کنند طرحی از برنامه زمان بندی خود عقب نیافتد و واحدهای مسکونی احداثی در زمان مقرر به متقاضیان تحویل شود.

وی با بیان اینکه در همه زمینه ها مجدانه پیگیر عمل به تعهدات خود هستیم، اظهار داشت: در مواردی که حتی تخلفی در احداث واحدهای مسکونی از لحاظ فنی و دیگر مسائل رویت شود، اغماض نمی شود، زیرا مسکن باید مکان امن و آرامش بخشی برای ساکنان باشد.