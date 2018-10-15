به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مهم جهان پوشش زنده تفتیش کنسولگری عربستان در استانبول را آغاز کردند.

بر اساس تصاویر رسانه های جمعی، پلیس ترکیه هم اکنون تفتیش کنسولگری ریاض در این شهر یعنی جائی که روزنامه نگار منتقد عربستان پس از ورود به آنجا ناپدید شده است را آغاز کرده است.

به گزارش مهر؛ جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست آمریکا چندی پیش (دوم اکتبر سال جاری میلادی) به همراه نامزد ترکیه ‌ای خود «خدیجه چنگیز» برای انجام کارهای ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و پس از آن ناپدید شد.