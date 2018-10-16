به گزارش خبرنگار مهر، محسن نادری پیکام، دبیر بخش «رویداد استارتآپ دمو اپلیکیشن دریایی» چهارمین دوره جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» گفت: صنایع دریایی به عنوان یکی از صنایع سودآور در دنیا معرفی شده که از بخشهای مختلفی تشکیل شده است. تنوع و گستردگی فعالیتهای موجود در این صنعت امکان شکلگیری و ایجاد کسبوکارهای کوچک با سرمایهگذاری کم را فراهم میکند.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما اقدامات و فعالیتهای محدودی جهت رشد و پروش فضای کسبوکار در حوزه دریا انجام گرفته و نیازمند به توجه ویژهای در این زمینه است؛ در این راستا میتوان با تشویق فناوران و سرمایهگذاری مناسب در ایدهها و کسبوکارهای جدید، فرصتهای شغلی مناسبی ایجاد کرد و شرکتهای دانشبنیان دریایی را گسترش داد.
نادری پیکام ادامه داد: ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی در جهت شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی در حوزه دریا و استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در کشور، فعالیتها و برنامههای متنوعی در این راستا برنامهریزی کرده است. یکی از این برنامهها حمایت از برگزاری رویدادهای استارتآپی به منظور حمایت از شرکتهای نوپا و ایدهپردازان است.
وی تأکید کرد: رویداد استارتآپ «اپلیکیشنهای دریایی» در آبان ماه سال جاری با هدف برقراری ارتباط مستقیم بین صاحبان ایده و استارتآپها با سرمایهگذران و با حضور شرکتهای نوپا، استارتآپها و ایدهپردازان این حوزه برگزار خواهد شد و سپس جلسات خصوصی بین صاحبان ایده و سرمایهگذران برگزار شده و طرحهای آنان مورد ارزیابی دقیق سرمایهگذران قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: با توجه به روند روبه رشد استفاده از اپلیکیشنها و نقش آنها در زندگی مردم و همچنین تنوع فعالیتهای موجود در حوزه دریا توسعه و فراگیر شدن استفاده از این فناوری، میتواند باعث بهبود خدمات و فعالیتهای صنعتی شود.
وی اضافه کرد: در این رویداد هیج محدودیتی برای زمینه فعالیت اپلیکیشنهای قابل ارائه در رویداد مطرح نبوده و صرفاً ارتباط و کاربرد آن با حوزه دریا اهمیت دارد. طرحهای مطرح شده میتوانند در یک حوزه تخصصی دریا با رویکردهای خدماتی و اجتماعی باشند.
نادری پیکام خاطرنشان کرد: پس از اتمام زمان ارسال طرحها، داوری و ارزیابی اولیه توسط داوران تخصصی صورت پذیرفته و ایدهها و استارتآپهای برگزیده جهت ارائه در روز رویداد معرفی خواهند شد.
وی گفت: در روز رویداد شرکتکنندگان ۱۰ دقیقه زمان دارند تا طرح ها و ایده های خود را در مقابل سرمایهگذاران و داوران ارائه کنند. در انتها به سه طرح برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. پس از آن جلسات B۲B بین صاحبان طرحها و سرمایهگذاران جهت تجاریسازی و توسعه اپلیکشنها برگزار خواهد شد.
چهارمین دوره جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» در بخشهای «جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی»، «مسابقات رباتهای زیردریایی(ROV) »، «مسابقات طراحی و ساخت شناورهای دریایی (RSV) «، «مسابقه ملی ایدهپردازی دریایی»، «طرحها و دستاوردهای فناورانه دریایی کشور»، «جشنواره دانشآموزی دریا»، «نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دریایی کشور»، «رویداد استارتآپ دمو اپلیکیشن دریایی» و «رویداد کارآفرینی هوشمندسازی بنادر» به همت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانشبنیان دریایی و ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان، یکم الی سوم آبانماه اول تا سوم آبانماه در باغ موزه دفاعمقدس برگزار میشود.
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