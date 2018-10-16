فراخوان مقاله دانشجویی همایش کنگره۵۴۰۰شهید استان کردستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله همایش کنگره ملی ۵۴۰۰ شهید استان کردستان امروز از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ‌کردستان‌ منتشر شد.



محور مقاله های ارسالی به این همایش می بایست، مبانی فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت، فرهنگ مقاومت و شهادت و ضرورت ترویج آن در جامعه، نقش خانواده در تربیت شهدا، جوانان مومن انقلابی و ترویج فرهنگ ایثار، نمود فرهنگ ایثار و شهادت در اسناد بالادستی، مفاهیم ارزشی در نگاه، اندیشه، سیره عملی، وصایا و آثار شهدا، جایگاه شهید و شهادت در آموزه های دینی و باور های اعتقادی مردم، شهدا و تبعیت از سیره و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع) و بزرگان دین.



فرهنگ جهادی در اندیشه شهدا، سیره شهدا ک تاثیر راهبردی آن در جهاد فرهنگی و تامین سلامت اجتماعی، الگو پذیری جامعه علمی کشور از سیره شهدا در تحقق جهاد علمی، الگو برداری از اقتصاد دوران دفاع مقدس در جهت تحقق جهاد علمی در کشور، تفکر جهادی و نقش آن در اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار، نقش تفکر بسیجی و فرهنگ جهادی در پیشرفت کشور، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در کیفیت بخشی به فعالیت ها در سطح جامعه، بیت المال و اهمیت صیانت از آن در باور شهدا.



شهید و شهادت در کردستان، نقش سازمان پیشمرگان مسلمان کورد در امنیت پایدار، نقش زنان شهیده در کردستان در مبارزه با گروهک های تروریستی، نقش رزمندگان انصار و مهاجر در پاکسازی در کردستان از لوث وجود ضد انقلاب، بررسی سبک زندگی زنان شهیده به منظور ارائه الگو به زنان مسلمان، نقش مردم داری و مردم یاری در ایجاد امنیت پایدار در کردستان، جدایی صف ضدانقلاب از مردم کردستان براساس اندیشه امام خمینی(ره)



رسالت دانشگاهیان در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، انقلاب اسلامی و احیای فرهنگ ایثار و شهادت، راهکار های علمی تداوم راه شهدا و روحیه شهادت طلبی، شهید و شهادت در آثار ادبا و شعرای کردستان، راهکار های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، رسانه، فضای مجازی و نقش آن در نشر فرهنگ ایثار و شهادت.

انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت، استکبار ستیزی در اندیشه سیره شهدا، استقامت و پایداری در اندیشه سیره و شهدا، وحدت و انسجام ملی و قومی در باور و اندیشه شهدا، عزت و شرف ملی در باور و اندیشه شهدا.



مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان ماه ۹۷ است و کلیه مقالات ارائه شده از امتیازات فرهنگی بهره مند خواهند شد.



ارسال آثار از طریق ایمیل shahid.conf@uok.ir و شماره تماس ۳۳۶۶۴۶۰۰ مقالات برگزیده چاپ و امتیازات ویژه پژوهشی برخوردار خواهند شد.