سخنان رئیس مجلس کویت صهیونیستها را از سالن فراری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرزوق الغانم رئیس مجلس امت کویت در سخنانی آتشین در کنفرانس اتحادیه بین المللی پارلمانی در ژنو پایتخت سوئیس به سیاست های رژیم صهیونیستی حمله کرد.

الغانم گفت: کسانی که منتظرند که ملت فلسطین پرچم سفید را بالا ببرد و اراضی خود را به سمت نامعلومی ترک کند به آنها می گوییم که این هرگز رخ نخواهد داد و ضرب المثل معروف عربی که ابلیس آرزوی بهشت را می کند برای کسانی که این خیال(ترک فلسطین از سوی فلسطینی ها) را در سر می پرورانند، زد.

هیات اسرائیلی که در نشست کنفرانس اتحادیه بین المللی پارلمانی در ژنو پایتخت سوئیس حضور داشتند این حرفها را تاب نیاوردند و با خشم سالن را ترک کردند و حاضران به شدت مرزوق الغانم را تشویق کردند.

مرزوق الغانم در ادامه بیان کرد: ملت فلسطین از ۵۰ سال پیش شاخه زیتون را بدست گرفته اند اما با پاسخی جز موشک و خمپاره مواجه نشده اند، آنها زمانی که سنگ به دست می گیرند با تفنگ های اتوماتیک (رژیم صهیونیستی) مواجه می شوند.

وی از همه هیات های پارلمانی حاضر در نشست خواست که به مخالفت با آنچه رژیم صهیونیستی ضد ملت فلسطین روا می دارد، به پاخیزند.

رئیس مجلس امت کویت افزود: فلسطینی ها در ۷۰ سال اخیر با لعنت اشغالگران مواجه بوده اند، اما من به شما می گویم که در برابر هر عزای فلسطینی ها ۱۰ عروسی برگزار می شود، در برابر هر شهید فلسطینی ۱۰ نوزاد متولد می شود و در برابر هر گلوله هزار فریاد، قصیده و حکایت بیان می شود.

وی تاکید کرد: اگر حضور سیاست و سیکنالهای آن به اندازه کافی قابل فهم نیست باید از اسطوره ها کمک گرفت. سیزیف* مصداق این رژیم غاصب است و فلسطینی ها همانند صخره خواهند بود.

وی به خطرناک بودن سیاست های اخیر رژیم صهیونیستی در زمینه تصویت قانون قومیت یهودی و منع فعالیت آنروا اشاره کرد.

*سیزیِف قهرمانی در اساطیر یونان است. او به علت خودبزرگ‌بینی و حیله‌گری به مجازاتی بی‌حاصل و بی‌پایان محکوم شد که در آن می‌بایست سنگ بزرگی را تا نزدیک قله‌ای ببرد و قبل از رسیدن به پایان مسیر، شاهد بازغلتیدن آن به اول مسیر باشد؛ و این چرخه تا ابد برای او ادامه داشت. به همین دلیل و از طریق تأثیر آثار کلاسیک یونانی بر فرهنگ مدرن امروزه انجام وظایفی که در عین دشواری، بی‌معنی و تمام نشدنی نیز هستند را گاهی «سیزیف‌وار» خطاب می‌کنند.