دادستان اصفهان دستور مسدودسازی ۳۹۶ حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد

سیدمحمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر نظارت دقیق بر عرصه‌های ملی اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی باید به عنوان یک رویکرد کلان در دستور کار تمامی مجموعه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان اصفهان و تشدید تنش‌های آبی طی سال‌های گذشته تصریح کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز یکی از چالش‌های اساسی و از عوامل اصلی بروز مشکلات در مدیریت منابع آب استان است که دادستانی مرکز استان با جدیت به این موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با ارائه آماری از اقدامات صورت گرفته گفت: با پیگیری دادستانی مرکز استان و جدیت دستگاه قضایی، از سال ۱۴۰۴ تا امروز تعداد ۳۹۶ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، مسدود و مسلوب‌المنفعه شده است و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

موسویان در ادامه به اهمیت نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: نصب این کنتورها یکی از کارآمدترین ابزارهای نظارتی برای کنترل دقیق میزان برداشت آب و جلوگیری از استخراج بی‌رویه و غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا اجرای این طرح توسط اداره آب منطقه‌ای به صورت مستقل و دقیق از سوی دادستانی رصد می‌شود.

وی با هشدار نسبت به لزوم اجرای دقیق وظایف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی متولی تأکید کرد: هرگونه ترک فعل، قصور یا اهمال در اجرای طرح‌های حفاظتی و یا اجرای آرای مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت. هیچ‌گونه تعللی در این زمینه پذیرفته نیست و مدیرانی که وظایف قانونی خود را نادیده بگیرند، با عنوان مجرمانه ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.