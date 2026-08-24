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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

دادستان اصفهان دستور مسدودسازی ۳۹۶ حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد

دادستان اصفهان دستور مسدودسازی ۳۹۶ حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد

اصفهان - دادستان اصفهان از مسدودسازی ۳۹۶ حلقه چاه غیرمجاز از سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان با هرگونه بی‌قانونی در حوزه مدیریت منابع آبی برخوررد می کنند.

سیدمحمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت‌های دستگاه قضایی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر نظارت دقیق بر عرصه‌های ملی اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی باید به عنوان یک رویکرد کلان در دستور کار تمامی مجموعه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان اصفهان و تشدید تنش‌های آبی طی سال‌های گذشته تصریح کرد: حفر چاه‌های غیرمجاز یکی از چالش‌های اساسی و از عوامل اصلی بروز مشکلات در مدیریت منابع آب استان است که دادستانی مرکز استان با جدیت به این موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با ارائه آماری از اقدامات صورت گرفته گفت: با پیگیری دادستانی مرکز استان و جدیت دستگاه قضایی، از سال ۱۴۰۴ تا امروز تعداد ۳۹۶ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی، مسدود و مسلوب‌المنفعه شده است و این روند با قدرت ادامه خواهد یافت.

موسویان در ادامه به اهمیت نصب کنتورهای هوشمند بر چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: نصب این کنتورها یکی از کارآمدترین ابزارهای نظارتی برای کنترل دقیق میزان برداشت آب و جلوگیری از استخراج بی‌رویه و غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا اجرای این طرح توسط اداره آب منطقه‌ای به صورت مستقل و دقیق از سوی دادستانی رصد می‌شود.

وی با هشدار نسبت به لزوم اجرای دقیق وظایف قانونی توسط دستگاه‌های اجرایی متولی تأکید کرد: هرگونه ترک فعل، قصور یا اهمال در اجرای طرح‌های حفاظتی و یا اجرای آرای مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت. هیچ‌گونه تعللی در این زمینه پذیرفته نیست و مدیرانی که وظایف قانونی خود را نادیده بگیرند، با عنوان مجرمانه ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6926186

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