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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۹

کاروان پیاده روی ۴۰ هزار نفری اهواز به سمت عراق حرکت کرد

کاروان پیاده روی ۴۰ هزار نفری اهواز به سمت عراق حرکت کرد

اهواز ـ کاروان بزرگ ۴۰ هزار نفری مردم اهواز عصر امروز به صورت پیاده حرکت خود را به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان پس از اقامه نماز ظهر و عصر امروز از مسیر بخش اسماعیلیه اهواز حرکت خود را آغاز کرد و زائران شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، الهایی و عین ۲ در مسیر حرکت به سمت مرز چذابه به این کاروان ملحق می‌شوند.

حرکت این کاروان پیاده‌روی از امروز دوشنبه ۲۳ مهرماه از روستاهای مسیر بخش اسماعیلیه آغاز شد و زائران حدود ۱۵ روستا حرکت خود را به سمت کربلا آغاز کردند. این کاروان ظهر امروز در روستای بیوض و شب در روستای ام‌الطمیر بیتوته خواهد کرد. صبح فردا ۲۴ مهر این کاروان به ملاشیه خواهد رسید و پس از آن زائران روستای حردان و شموس نیز به آنها ملحق خواهند شد.

در مسیر حرکت این کاروان، زائران مناطق کریشان، شهرک اهواز، گلدشت، کوی سادات، کوی علوی، کوی مندلی و سایر مناطق این مسیر به کاروان «مشایه الاهواز» ملحق می‌شوند.

کاروان مشایه از پنج سال گذشته با جمعیت پنج هزار نفری حرکت خود را آغاز کرد و حالا با گذشت چندین سال از حرکت نخستین کاروان، جمعیت زائران به ۴۰ هزار نفر رسیده که عموماً از مناطق کم برخوردار تشکیل شده و از پنجم صفر حرکت خود را به سمت کربلا آغاز می‌کنند.

کد مطلب 4432453

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