کاروان پیاده روی ۴۰ هزار نفری اهواز به سمت عراق حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان پس از اقامه نماز ظهر و عصر امروز از مسیر بخش اسماعیلیه اهواز حرکت خود را آغاز کرد و زائران شهرهای سوسنگرد، حمیدیه، الهایی و عین ۲ در مسیر حرکت به سمت مرز چذابه به این کاروان ملحق می‌شوند.

حرکت این کاروان پیاده‌روی از امروز دوشنبه ۲۳ مهرماه از روستاهای مسیر بخش اسماعیلیه آغاز شد و زائران حدود ۱۵ روستا حرکت خود را به سمت کربلا آغاز کردند. این کاروان ظهر امروز در روستای بیوض و شب در روستای ام‌الطمیر بیتوته خواهد کرد. صبح فردا ۲۴ مهر این کاروان به ملاشیه خواهد رسید و پس از آن زائران روستای حردان و شموس نیز به آنها ملحق خواهند شد.

در مسیر حرکت این کاروان، زائران مناطق کریشان، شهرک اهواز، گلدشت، کوی سادات، کوی علوی، کوی مندلی و سایر مناطق این مسیر به کاروان «مشایه الاهواز» ملحق می‌شوند.

کاروان مشایه از پنج سال گذشته با جمعیت پنج هزار نفری حرکت خود را آغاز کرد و حالا با گذشت چندین سال از حرکت نخستین کاروان، جمعیت زائران به ۴۰ هزار نفر رسیده که عموماً از مناطق کم برخوردار تشکیل شده و از پنجم صفر حرکت خود را به سمت کربلا آغاز می‌کنند.